Δείτε LIVE την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Νέος με μισθό 1.251 ευρώ καθαρά, θα πάρει μείωση φόρου 177 ευρώ το μήνα και έτσι θα γίνουν 1.427 ευρώ/μήνα καθαρά

Παρακολουθήστε ζωντανά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε προχθές (6.9.25) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

11:41 | 08.09.2025
Στα 16,7 δισ. ευρώ το ΠΔΕ

Στα 16,7 δισ. ευρώ το ύψος το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2025, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Νίκος Παπαθανάσης.

11:40 | 08.09.2025
Έμμεση αύξηση 100 ευρώ για ένα νέο 30 ετών με 1.500 ευρώ καθαρά

Σε νέους 30 ετών με 1.500 καθαρά, χωρίς τέκνα, θα δει έμμεση αύξηση 100 ευρώ/μήνα. 

11:38 | 08.09.2025
Έμμεση αύξηση 177 ευρώ για ένα νέο με 1.251 ευρώ μέσω της μείωσης φόρων

Νέος με 1.251 ευρώ καθαρά, θα πάρει μείωση φόρου 177 ευρώ το μήνα και έτσι θα γίνουν 1.427 ευρώ/μήνα καθαρά.

11:37 | 08.09.2025
Μείωση φόρου 8% για όσους δεν έχουν τέκνα

Χωρίς τέκνα, προκύπτει μείωση 8% στο φόρο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κος Πετραλιάς.

11:30 | 08.09.2025
Κίνητρο για εργασία και όχι για επιδόματα

Η λογική της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης είναι "όχι επιδόματα", αλλά "πρέπει να εργαστώ", δήλωσε ο κος Πετραλιάς.

11:28 | 08.09.2025
Ιδιαίτερα ωφελούμενοι οι νέοι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό

Οι τωρινοί νέοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση θα δουν μείωση της φορολογίας και αύξηση στο καθαρό εισόδημα τους, σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών. 

11:25 | 08.09.2025
Καθολική για μισθωτούς, επαγγελματίες και αγρότες η μείωση φόρων ανάλογα με το πλήθος των παιδιών

Η μείωση της φορολογίας εισοδήματος ανάλογα με το πλήθος των τέκνων ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες

11:24 | 08.09.2025
Κερδισμένοι όλοι οι φορολογούμενοι με παιδιά ανεξαρτήτως εισοδήματος

Όλα τα εισοδήματα έχουν κέρδος ανάλογα με τα παιδιά, δήλωσε ο κος Πετραλιάς.

11:22 | 08.09.2025
Η μείωση της άμεσης φορολογίας δίδει τη δυνατότητα για αυξήσεις στους εργαζομένους

«Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δώσουν αύξηση στους εργαζομένους τους, σας ανοίγουμε το δρόμο για να δώσετε περισσότερες αυξήσεις», δήλωσε ο κος Πετραλιάς αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.

11:21 | 08.09.2025
«Εργαστείτε και θα αμειφθείτε καλύτερα», κάλεσε ο κος Πετραλιάς

«Εργαστείτε και θα αμειφθείτε καλύτερα» αποτελεί το μήνυμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, δήλωσε ο υφυπουργός οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

11:17 | 08.09.2025
Καταργείται το τέλος της συνδρομητικής τηλεόρασης

Την κατάργηση του τέλους της συνδρομητικής τηλεόρασης, ανακοίνωσε ο κος Πιερρακάκης.

11:15 | 08.09.2025
Εκπτώσεις φόρων στην αμυντική βιομηχανία

Θεσπίζεται έκπτωση 200% στο φόρο για την άμυνα και την τεχνολογία, με στόχο την επένδυση στην αμυντική βιομηχανία, θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

11:13 | 08.09.2025
Οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν τη μισή αύξηση που δικαιούνται το 2026

Τη μισή αύξηση την οποία θα δικαιούνται το 2026, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα δουν την εν λόγω διαφορά να μειώνεται στο 50%.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν όλη την αύξηση το 2027, καθώς θα καταργηθεί πλήρως -στο 100% - η προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους.

11:11 | 08.09.2025
Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τα τεκμήρια διαβίωσης

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμήριο για το ΙΧ θα προκύπτει με βάση τους ρύπους και όχι τα κυβικά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

11:08 | 08.09.2025
Από την σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ ωφελούνται πάνω από 1 εκατ. κατοίκους

Το μέτρο της σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ωφελεί πάνω από 1 εκατ. κατοίκους στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και 12.720 οικισμούς, ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ.

11:05 | 08.09.2025
Στο 9% ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τους τριτέκνους

Ειδικά για τους τριτέκνους ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από το 22% στο 9% και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.

 

11:01 | 08.09.2025
Στα 1,76 δισ. ευρώ το κόστος των μέτρων το 2026

Στα 1,76 δισ. ευρώ το κόστος των νέων μέτρων το 2026 και στα 2,5 δισ. ευρώ το 2027, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση στη Μεταπολίτευση.

10:48 | 08.09.2025
Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και ΙΧ από το 2026

Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. από το 2026, με στόχο την ελάφρυνση περίπου 500.000 φορολογουμένων. Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τοπικές συνθήκες και το πραγματικό κόστος λειτουργίας.

10:47 | 08.09.2025
Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε περιοχές με έως 1.500 κατοίκους

Για πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις έως 1.500 μόνιμους κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό το 2026 και μηδενίζεται από το 2027, ως κίνητρο παραμονής και επιστροφής πληθυσμού. Παράλληλα ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων μειώνεται κατά 30%,

10:46 | 08.09.2025
Μειώσεις στη φορολογία εσόδων από ενοίκια

Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.001–24.000 ευρώ από ενοίκια. Διατηρούνται 15% έως 12.000 ευρώ, 35% για 24.001–35.000 και 45% για το υπερβάλλον. Ο σχεδιασμός «σπάει» το απότομο άλμα από 15% σε 35% και στοχεύει στους περίπου 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες που ως τώρα «καιγόντουσαν». 

10:46 | 08.09.2025
Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους

Η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται το 2027.

10:39 | 08.09.2025
Οριζόντια μείωση των άμεσων φόρων κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες

Ο βασικός άξονας είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών της κλίμακας (εκτός του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 20%. Για τις οικογένειες τα οφέλη είναι ενισχυμένα: στο ίδιο κλιμάκιο ο συντελεστής περιορίζεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και μηδενίζεται για πολύτεκνους. Εισάγεται επιπλέον ενδιάμεσος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ώστε να «σπάει» το άλμα προς τα υψηλά κλιμάκια.

Για εργαζόμενους έως 25 ετών θεσπίζεται μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ από 26 έως 30 ετών εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 9% στο ίδιο εύρος. 

10:38 | 08.09.2025
Κόσμος στην Ερμού
ΔΕΘ 2025: Όλες οι νέες μειώσεις στους φόρους για εισοδήματα έως 60.000 ευρώ, επιπλέον ελαφρύνσεις για νέους και γονείς – Εκπτώσεις σε ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ
Η φορολογική μεταρρύθμιση φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε «καυτά» σύγχρονα ζητήματα όπως το δημογραφικό και το στεγαστικό
10:36 | 08.09.2025
Μειώσεις φόρων

Ο κος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και στον ορίζοντα κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, μείωση τεκμηρίων και στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφέρεια.

10:34 | 08.09.2025
Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ

Το newsit.gr θα μεταδώσει live την παρουσίαση της εξειδίκευσης των μέτρων που ανακοίνωσε το Σαββάτο 6 Σεπτεμβρίου 2025 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ

