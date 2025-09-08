Δείτε LIVE την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ

Παρακολουθήστε ζωντανά από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε προχθές (6.9.25) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.
Στα 16,7 δισ. ευρώ το ύψος το Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2025, δήλωσε ο αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, Νίκος Παπαθανάσης.
Σε νέους 30 ετών με 1.500 καθαρά, χωρίς τέκνα, θα δει έμμεση αύξηση 100 ευρώ/μήνα.
Νέος με 1.251 ευρώ καθαρά, θα πάρει μείωση φόρου 177 ευρώ το μήνα και έτσι θα γίνουν 1.427 ευρώ/μήνα καθαρά.
Χωρίς τέκνα, προκύπτει μείωση 8% στο φόρο, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κος Πετραλιάς.
Η λογική της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης είναι "όχι επιδόματα", αλλά "πρέπει να εργαστώ", δήλωσε ο κος Πετραλιάς.
Οι τωρινοί νέοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση θα δουν μείωση της φορολογίας και αύξηση στο καθαρό εισόδημα τους, σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομικών.
Η μείωση της φορολογίας εισοδήματος ανάλογα με το πλήθος των τέκνων ισχύει και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αγρότες
Όλα τα εισοδήματα έχουν κέρδος ανάλογα με τα παιδιά, δήλωσε ο κος Πετραλιάς.
«Δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δώσουν αύξηση στους εργαζομένους τους, σας ανοίγουμε το δρόμο για να δώσετε περισσότερες αυξήσεις», δήλωσε ο κος Πετραλιάς αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση.
«Εργαστείτε και θα αμειφθείτε καλύτερα» αποτελεί το μήνυμα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης, δήλωσε ο υφυπουργός οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.
Την κατάργηση του τέλους της συνδρομητικής τηλεόρασης, ανακοίνωσε ο κος Πιερρακάκης.
Θεσπίζεται έκπτωση 200% στο φόρο για την άμυνα και την τεχνολογία, με στόχο την επένδυση στην αμυντική βιομηχανία, θωρακίζουμε την ισχύ της χώρας, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.
Τη μισή αύξηση την οποία θα δικαιούνται το 2026, οι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, οι οποίοι θα δουν την εν λόγω διαφορά να μειώνεται στο 50%.
Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν όλη την αύξηση το 2027, καθώς θα καταργηθεί πλήρως -στο 100% - η προσωπική διαφορά για 670.000 συνταξιούχους.
Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μετράνε τα τεκμήρια διαβίωσης. Το τεκμήριο για το ΙΧ θα προκύπτει με βάση τους ρύπους και όχι τα κυβικά, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.
Το μέτρο της σταδιακής κατάργησης του ΕΝΦΙΑ ωφελεί πάνω από 1 εκατ. κατοίκους στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα και 12.720 οικισμούς, ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ.
Ειδικά για τους τριτέκνους ο φόρος εισοδήματος μειώνεται από το 22% στο 9% και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους, δήλωσε ο κος Πιερρακάκης.
Στα 1,76 δισ. ευρώ το κόστος των νέων μέτρων το 2026 και στα 2,5 δισ. ευρώ το 2027, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση στη Μεταπολίτευση.
Μειώνονται τα τεκμήρια κατοικίας και Ι.Χ. από το 2026, με στόχο την ελάφρυνση περίπου 500.000 φορολογουμένων. Παράλληλα διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι τοπικές συνθήκες και το πραγματικό κόστος λειτουργίας.
Για πρώτη κατοικία σε χωριά και κωμοπόλεις έως 1.500 μόνιμους κατοίκους, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται στο μισό το 2026 και μηδενίζεται από το 2027, ως κίνητρο παραμονής και επιστροφής πληθυσμού. Παράλληλα ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων μειώνεται κατά 30%,
Από το 2026 θεσπίζεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.001–24.000 ευρώ από ενοίκια. Διατηρούνται 15% έως 12.000 ευρώ, 35% για 24.001–35.000 και 45% για το υπερβάλλον. Ο σχεδιασμός «σπάει» το απότομο άλμα από 15% σε 35% και στοχεύει στους περίπου 150.000 μικρούς ιδιοκτήτες που ως τώρα «καιγόντουσαν».
Η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους μειώνεται κατά 50% το 2026 και μηδενίζεται το 2027.
Ο βασικός άξονας είναι η οριζόντια μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλων των συντελεστών της κλίμακας (εκτός του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% στο 20%. Για τις οικογένειες τα οφέλη είναι ενισχυμένα: στο ίδιο κλιμάκιο ο συντελεστής περιορίζεται στο 18% με ένα παιδί, 16% με δύο, 9% με τρία και μηδενίζεται για πολύτεκνους. Εισάγεται επιπλέον ενδιάμεσος συντελεστής 39% για τα εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ, ώστε να «σπάει» το άλμα προς τα υψηλά κλιμάκια.
Για εργαζόμενους έως 25 ετών θεσπίζεται μηδενικός φόρος μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ από 26 έως 30 ετών εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 9% στο ίδιο εύρος.
Ο κος Μητσοτάκης, από το βήμα της ΔΕΘ ανακοίνωσε μόνιμες μειώσεις φόρων από το 2026, ειδική στήριξη για οικογένειες και νέους, αλλαγές στη φορολογία ενοικίων, μισό ΕΝΦΙΑ και στον ορίζοντα κατάργηση για πρώτη κατοικία σε χωριά έως 1.500 κατοίκους, μείωση τεκμηρίων και στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιφέρεια.
