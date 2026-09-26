Φοιτητικές κατοικίες: Έως 164% ακριβότερα τα ενοίκια από το 2017 – Έως 590 ευρώ οι ιδιωτικές εστίες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ενοικίων για φοιτητικές κατοικίες, με τις αυξήσεις να φτάνουν έως και το 164% σε σύγκριση με το 2017 και την ανάπτυξη των ιδιωτικών φοιτητικών εστιών να δημιουργεί μια νέα αγορά στον κλάδο των ακινήτων, με το κόστος στέγασης να παραμένει σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες, καθώς η περιορισμένη προσφορά προσιτών διαμερισμάτων συντηρεί την πίεση στα μισθώματα. Σύμφωνα με την έρευνα της GEOAXIS για τον Σεπτέμβριο του 2026, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για φοιτητικές κατοικίες στις έξι περιοχές που εξετάζονται έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128% από το 2017, ενώ η ετήσια άνοδος διαμορφώνεται στο 7,3% και η μεγαλύτερη αύξηση στη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου καταγράφεται στην Αθήνα. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των οργανωμένων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών προσελκύει το ενδιαφέρον εταιρειών ακινήτων και επενδυτών. Τα μηνιαία μισθώματα στις ιδιωτικές εστίες των περιοχών που εξετάζει η έρευνα κυμαίνονται από 460 έως 590 ευρώ, έναντι 329 έως 434 ευρώ για ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις Η Αθήνα παραμένει η ακριβότερη από τις έξι αγορές που εξετάζει η GEOAXIS, με τη διάμεση ζητούμενη τιμή ενοικίασης να διαμορφώνεται στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, έναντι 12,1 ευρώ το 2025 και 4,8 ευρώ το 2017. Ακολουθεί η Πάτρα, όπου η αντίστοιχη τιμή φτάνει τα 11,3 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9 ευρώ. Στο Ηράκλειο οι ζητούμενες τιμές ανέρχονται στα 10,2 ευρώ ανά τ.μ., στον Βόλο στα 9,7 ευρώ και στην Κομοτηνή στα 9,1 ευρώ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, με 8,1%. Ακολουθούν ο Βόλος με 7,9%, το Ηράκλειο με 7,2%, η Κομοτηνή με 6,9% και η Αθήνα με 5,9%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος όταν εξετάζεται η περίοδος 2017-2026. Εκτός από την Αθήνα, όπου η αύξηση φτάνει το 164%, σημαντική ενίσχυση των ζητούμενων μισθωμάτων καταγράφεται στην Πάτρα με 148%, στη Θεσσαλονίκη με 127%, στον Βόλο με 126% και στο Ηράκλειο με 119%, ενώ η Κομοτηνή εμφανίζει τη μικρότερη αύξηση μεταξύ των έξι περιοχών, με 84%. Σημειώνεται πως τα στοιχεία αφορούν τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης και όχι απαραίτητα τα μισθώματα στα οποία ολοκληρώνονται τελικά οι συμφωνίες.

Από 329 έως 434 ευρώ για γκαρσονιέρα Η άνοδος των ενοικίων αποτυπώνεται και στο μηνιαίο κόστος ενός τυπικού φοιτητικού διαμερίσματος, το οποίο στις περιοχές της έρευνας κυμαίνεται από περίπου 329 έως 434 ευρώ. Στου Ζωγράφου, ένα διαμέρισμα 34 τ.μ. κοστίζει περίπου 434 ευρώ τον μήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ίδιο ποσό αντιστοιχεί σε κατοικία 40 τ.μ. Στην Πάτρα, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 33 τ.μ. έχει μηνιαίο μίσθωμα περίπου 374 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο η αντίστοιχη δαπάνη φτάνει τα 407 ευρώ για κατοικία 40 τ.μ. Χαμηλότερα διαμορφώνονται τα μισθώματα στον Βόλο και στην Κομοτηνή, όπου ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα κοστίζει περίπου 329 ευρώ για 34 τ.μ. και 364 ευρώ για 40 τ.μ., αντίστοιχα Στις συγκεκριμένες τιμές δεν περιλαμβάνονται τα κοινόχρηστα, οι λογαριασμοί ενέργειας και άλλες λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αυξάνουν το συνολικό κόστος στέγασης. Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την ηλικία του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Τα παλαιότερα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η διάμεση ηλικία κατασκευής φτάνει τα 56 έτη, ενώ στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 51 έτη. Ακολουθούν η Πάτρα με 29 έτη, η Κομοτηνή με 27 έτη και ο Βόλος με 23 έτη, ενώ το Ηράκλειο εμφανίζει τη μικρότερη διάμεση ηλικία μεταξύ των περιοχών της έρευνας, στα 20 έτη. Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες έως 590 ευρώ Μέσα σε αυτή την αγορά αναπτύσσεται το μοντέλο των οργανωμένων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, το οποίο συνδυάζει επιπλωμένους χώρους με υπηρεσίες και λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα. Σύμφωνα με τη GEOAXIS, το κόστος στις ιδιωτικές εστίες είναι γενικά κατά 30% έως 50% υψηλότερο από εκείνο των τυπικών φοιτητικών διαμερισμάτων, ανάλογα με την πόλη.