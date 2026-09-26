Φοιτητικές κατοικίες: Έως 164% ακριβότερα τα ενοίκια από το 2017 – Έως 590 ευρώ οι ιδιωτικές εστίες

Συνεχίζεται η ανοδική πορεία των ενοικίων για φοιτητικές κατοικίες, με τις αυξήσεις να φτάνουν έως και το 164% σε σύγκριση με το 2017 και την ανάπτυξη των ιδιωτικών φοιτητικών εστιών να δημιουργεί μια νέα αγορά στον κλάδο των ακινήτων, με το κόστος στέγασης να παραμένει σημαντική επιβάρυνση για τις οικογένειες, καθώς η περιορισμένη προσφορά προσιτών διαμερισμάτων συντηρεί την πίεση στα μισθώματα.
Σύμφωνα με την έρευνα της GEOAXIS για τον Σεπτέμβριο του 2026, οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης για φοιτητικές κατοικίες στις έξι περιοχές που εξετάζονται έχουν αυξηθεί μεσοσταθμικά κατά 128% από το 2017, ενώ η ετήσια άνοδος διαμορφώνεται στο 7,3% και η μεγαλύτερη αύξηση στη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου καταγράφεται στην Αθήνα.
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Την ίδια στιγμή, η ανάπτυξη των οργανωμένων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών προσελκύει το ενδιαφέρον εταιρειών ακινήτων και επενδυτών. Τα μηνιαία μισθώματα στις ιδιωτικές εστίες των περιοχών που εξετάζει η έρευνα κυμαίνονται από 460 έως 590 ευρώ, έναντι 329 έως 434 ευρώ για ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις
Η Αθήνα παραμένει η ακριβότερη από τις έξι αγορές που εξετάζει η GEOAXIS, με τη διάμεση ζητούμενη τιμή ενοικίασης να διαμορφώνεται στα 12,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον μήνα, έναντι 12,1 ευρώ το 2025 και 4,8 ευρώ το 2017.
Ακολουθεί η Πάτρα, όπου η αντίστοιχη τιμή φτάνει τα 11,3 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στη Θεσσαλονίκη διαμορφώνεται στα 10,9 ευρώ. Στο Ηράκλειο οι ζητούμενες τιμές ανέρχονται στα 10,2 ευρώ ανά τ.μ., στον Βόλο στα 9,7 ευρώ και στην Κομοτηνή στα 9,1 ευρώ.
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Σε ετήσια βάση, τις μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφουν η Πάτρα και η Θεσσαλονίκη, με 8,1%. Ακολουθούν ο Βόλος με 7,9%, το Ηράκλειο με 7,2%, η Κομοτηνή με 6,9% και η Αθήνα με 5,9%.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος όταν εξετάζεται η περίοδος 2017-2026. Εκτός από την Αθήνα, όπου η αύξηση φτάνει το 164%, σημαντική ενίσχυση των ζητούμενων μισθωμάτων καταγράφεται στην Πάτρα με 148%, στη Θεσσαλονίκη με 127%, στον Βόλο με 126% και στο Ηράκλειο με 119%, ενώ η Κομοτηνή εμφανίζει τη μικρότερη αύξηση μεταξύ των έξι περιοχών, με 84%. Σημειώνεται πως τα στοιχεία αφορούν τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης και όχι απαραίτητα τα μισθώματα στα οποία ολοκληρώνονται τελικά οι συμφωνίες.
Από 329 έως 434 ευρώ για γκαρσονιέρα
Η άνοδος των ενοικίων αποτυπώνεται και στο μηνιαίο κόστος ενός τυπικού φοιτητικού διαμερίσματος, το οποίο στις περιοχές της έρευνας κυμαίνεται από περίπου 329 έως 434 ευρώ.
Στου Ζωγράφου, ένα διαμέρισμα 34 τ.μ. κοστίζει περίπου 434 ευρώ τον μήνα, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ίδιο ποσό αντιστοιχεί σε κατοικία 40 τ.μ. Στην Πάτρα, ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 33 τ.μ. έχει μηνιαίο μίσθωμα περίπου 374 ευρώ, ενώ στο Ηράκλειο η αντίστοιχη δαπάνη φτάνει τα 407 ευρώ για κατοικία 40 τ.μ.
Χαμηλότερα διαμορφώνονται τα μισθώματα στον Βόλο και στην Κομοτηνή, όπου ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα κοστίζει περίπου 329 ευρώ για 34 τ.μ. και 364 ευρώ για 40 τ.μ., αντίστοιχα
Στις συγκεκριμένες τιμές δεν περιλαμβάνονται τα κοινόχρηστα, οι λογαριασμοί ενέργειας και άλλες λειτουργικές δαπάνες, οι οποίες αυξάνουν το συνολικό κόστος στέγασης.
Παράλληλα, η έρευνα αναδεικνύει την ηλικία του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος. Τα παλαιότερα φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου η διάμεση ηλικία κατασκευής φτάνει τα 56 έτη, ενώ στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 51 έτη. Ακολουθούν η Πάτρα με 29 έτη, η Κομοτηνή με 27 έτη και ο Βόλος με 23 έτη, ενώ το Ηράκλειο εμφανίζει τη μικρότερη διάμεση ηλικία μεταξύ των περιοχών της έρευνας, στα 20 έτη.
Ιδιωτικές φοιτητικές εστίες έως 590 ευρώ
Μέσα σε αυτή την αγορά αναπτύσσεται το μοντέλο των οργανωμένων ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, το οποίο συνδυάζει επιπλωμένους χώρους με υπηρεσίες και λογαριασμούς που περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μίσθωμα.
Σύμφωνα με τη GEOAXIS, το κόστος στις ιδιωτικές εστίες είναι γενικά κατά 30% έως 50% υψηλότερο από εκείνο των τυπικών φοιτητικών διαμερισμάτων, ανάλογα με την πόλη.
Η εταιρεία επισημαίνει ότι, συνολικά, τα μισθώματα είναι περίπου 40% υψηλότερα, και οι μισθωμένες επιφάνειες περίπου 30% μικρότερες. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν γενικά συμπεράσματα της έρευνας και οι επιμέρους διαφορές ποικίλλουν μεταξύ των περιοχών.
Στις ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, το μηνιαίο μίσθωμα περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, η θέρμανση, η σύνδεση στο διαδίκτυο και η χρήση κοινόχρηστων χώρων, ενώ τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα και οι εγκαταστάσεις βρίσκονται συνήθως κοντά σε πανεπιστημιακά ιδρύματα ή μέσα μαζικής μεταφοράς.
Επιπλέον, προσφέρονται συστήματα ασφάλειας, όπως είσοδος με κάρτα και κάμερες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα ευέλικτης διάρκειας μίσθωσης.
Η διαφορά στο κόστος γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στην περιοχή του Ζωγράφου. Εκεί, σύμφωνα με τη GEOAXIS, ένα δωμάτιο ιδιωτικής εστίας 20 τ.μ. κοστίζει 590 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 34 τ.μ. ενοικιάζεται έναντι περίπου 434 ευρώ. Η διαφορά φτάνει τα 156 ευρώ τον μήνα, με τον χώρο της ιδιωτικής εστίας να είναι μικρότερος κατά 14 τ.μ. αφού σε όρους επιφάνειας, το μίσθωμα της ιδιωτικής εστίας αντιστοιχεί σε 29,5 ευρώ ανά τ.μ., έναντι 12,8 ευρώ για το συμβατικό διαμέρισμα.
Αντίστοιχες διαφορές καταγράφονται και στις υπόλοιπες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη, η ιδιωτική εστία κοστίζει περίπου 580 ευρώ για 25 τ.μ., έναντι 434 ευρώ για ένα συμβατικό διαμέρισμα 40 τ.μ. Στην Πάτρα, το μηνιαίο μίσθωμα της ιδιωτικής εστίας φτάνει τα 575 ευρώ για 35 τ.μ., ενώ ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα 33 τ.μ. κοστίζει περίπου 374 ευρώ.
Στο Ηράκλειο, η ιδιωτική εστία κοστίζει 590 ευρώ για 28 τ.μ., έναντι 407 ευρώ για ένα συμβατικό διαμέρισμα 40 τ.μ. Στον Βόλο, η αντίστοιχη σύγκριση διαμορφώνεται στα 460 ευρώ για 28 τ.μ., έναντι 329 ευρώ για 34 τ.μ., ενώ στην Κομοτηνή το κόστος της ιδιωτικής εστίας φτάνει τα 460 ευρώ για 25 τ.μ., έναντι 364 ευρώ για ένα διαμέρισμα 40 τ.μ.
Η μεγαλύτερη διαφορά στο μηνιαίο μίσθωμα καταγράφεται στην Πάτρα, όπου η ιδιωτική εστία κοστίζει 201 ευρώ περισσότερα από ένα τυπικό φοιτητικό διαμέρισμα. Ακολουθούν το Ηράκλειο με 183 ευρώ, ο Ζωγράφος με 156 ευρώ, η Θεσσαλονίκη με 146 ευρώ, ο Βόλος με 131 ευρώ και η Κομοτηνή με 96 ευρώ.
Η συγκατοίκηση και οι άλλες τάσεις
Η συνεχιζόμενη άνοδος των ενοικίων επηρεάζει και τις επιλογές των φοιτητών, οι οποίοι αναζητούν τρόπους περιορισμού των στεγαστικών τους δαπανών.
Σύμφωνα με τη GEOAXIS, αυξάνεται το ενδιαφέρον για παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τη συγκατοίκηση, προκειμένου να μοιράζονται το ενοίκιο και τα υπόλοιπα έξοδα διαβίωσης.
Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί νέες συνθήκες στην αγορά, καθώς ενισχύεται το ενδιαφέρον και για μεγαλύτερα διαμερίσματα, στα οποία το κόστος μπορεί να επιμεριστεί μεταξύ περισσότερων ενοικιαστών. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, τα συγκεκριμένα ακίνητα εμφανίζουν σταδιακά μικρότερο κίνδυνο να παραμείνουν χωρίς ενοικιαστή.
Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες προχωρούν σε περιορισμένη επίπλωση των διαμερισμάτων τους, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Η GEOAXIS επισημαίνει ότι η γεωγραφική θέση των πανεπιστημίων αποκτά αυξανόμενη σημασία για τις επιλογές των φοιτητών. Κατά την εκτίμησή της, η έδρα του πανεπιστημιακού ιδρύματος επηρεάζει ολοένα περισσότερο την επιλογή σπουδών, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύσει μελλοντικά τη ζήτηση κατοικιών κοντά στα μεγάλα πανεπιστήμια και να την περιορίσει σε ορισμένες περιφερειακές περιοχές.
Τεράστιες δυσκολίες για δημόσιες εστίες
Σημαντική παράμετρος της στεγαστικής αγοράς αποτελεί η περιορισμένη δυνατότητα των δημόσιων φοιτητικών εστιών να καλύψουν τις ανάγκες όσων σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στρατηγικής Φοιτητικής Στέγασης 2026-2035 του υπουργείου Παιδείας, τα οποία παραθέτει η GEOAXIS, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες διαθέτουν περίπου 9.200 λειτουργικές κλίνες.
Η υφιστάμενη δυναμικότητα αντιστοιχεί μόλις στο 4,6% των περίπου 200.000 φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο από τον εκτιμώμενο ευρωπαϊκό μέσο όρο του 15% έως 18%, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η έρευνα.