Οι τιμές αργού πετρελαίου δείχνουν ότι έρχεται απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ

Αντίστροφη πορεία ακολουθούν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές του αργού πετρελαίου σε Ευρώπη και ΗΠΑ, εν μέσω έντονης ανησυχίας για πιθανή διακοπή ή περιορισμό των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ.

Προηγήθηκε η δήλωση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ ότι στρέφεται προς τη διακοπή των εξαγωγών, προκειμένου να υποχωρήσουν οι τιμές στην εγχώρια αγορά ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Κρίνοντας από τις τιμές του αργού πετρελαίου, η αγορά δείχνει να έχει λάβει πολύ σοβαρά την πρόθεση του Λευκού Οίκου, παρά τις μαζικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ από κλάδους όπως του πετρελαίου και της βιομηχανίας.

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Ένα πιθανό μορατόριουμ στο ντίζελ θα περιορίσει τη ζήτηση των αμερικανικών διϋλιστηρίων για αργό πετρέλαιο, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να παράγουν όλες τις ποσότητες που παρήγαγαν προηγουμένως για να καλύψουν τις εξαγωγές. Αντιθέτως, θα οδηγήσει σε πιο έντονη έλλειψη επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Την Παρασκευή το αμερικανικό συμβόλαιο WTI εμπορευόταν στα 92 δολάρια/βαρέλι, ενώ το Brent ήταν 13 δολάρια ψηλότερα στα 105 δολάρια/βαρέλι. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα το πρώτο ενισχύθηκε κατά 2,2% και το δεύτερο υποχώρησε κατά 6,8%.

Η νέα απόκλιση έρχεται μετά από αρκετούς μήνες κατά τους οποίους τα δύο συμβόλαια δεν απείχαν πολύ μεταξύ τους.

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Ένα πιθανό σενάριο θέλει τον πρόεδρο Τραμπ να πιέζει μέσω του μορατόριουμ τους Ευρωπαίους να αντλήσουν ποσότητες από τα μεγάλα αποθέματα καυσίμων που εξακολουθούν να διαθέτουν και ξεπερνούν τα 300 εκατ. βαρέλια. Μέχρι σήμερα οι αντλήσεις στη Γηραιά Ήπειρο υπήρξαν κατά πολύ χαμηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αμερικανικές.

Αν κάτι τέτοιο ισχύει, τότε πρόκειται περισσότερο για έναν ελιγμό του Τραμπ, τη στιγμή που διεξάγονται επαφές μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών αξιωματούχων για το θέμα.

Πάντως, η αγορά δείχνει να αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην απειλή και τοποθετείται κατάλληλα αγοράζοντας το ένα συμβόλαιο στο αργό και πωλώντας το άλλο.

Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι ενδεχόμενο μορατόριουμ θα έχει πολλές προεκτάσεις, όχι μόνο ενεργειακές και εμπορικές, αλλά και νομικές. Το αμερικανικό ντίζελ εξάγεται με βάση μακροχρόνια συμβόλαια και οι ντόπιοι εξαγωγείς θα πρέπει να μπορούν να στηρίξουν τη διακοπή των προμηθειών σε συνθήκες ανωτέρας βίας. Σε διαφορετική περίπτωση, ανοίγει ο δρόμος για προσφυγές των πελατών τους σε διαιτητικά όργανα και δικαστήρια, όπου θα αξιώσουν υψηλές αποζημιώσεις.

Χθες ο επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε., Νταν Γιόργκενσεν, απηύθυνε έκκληση στον Τραμπ να μην προχωρήσει με αυτή την κίνηση και επισήμανε ότι πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο ελεύθερη ροή ενέργειας μεταξύ των χωρών.

Πάντως, στην Ουάσιγκτον φαίνεται πως κυριαρχούν οι μη ψύχραιμες φωνές, τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν προς πανωλεθρία στις εκλογές και ο χρόνος εξαντλείται.