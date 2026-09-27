Καύσιμα: Τι δείχνουν τα μειωμένα έσοδα από ΕΦΚ στο 8μηνο – Πρόβλεψη για νέα άνοδο τιμών

Μείωση κατά 200 εκατ. ευρώ παρουσιάζουν τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2026, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το υψηλό κόστος έχει περιορίσει την κατανάλωση και τις μετακινήσεις των πολιτών, ενώ την ίδια ώρα, οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης αναμένεται να αυξηθούν εκ νέου από την Τρίτη (29.9.2026), σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τα έσοδα από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα διαμορφώθηκαν στα 2,62 δισ. ευρώ το οκτάμηνο του 2026, έναντι 2,82 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με τη διαφορά να αντιστοιχεί σε μείωση περίπου 7% και με τις απώλειες εσόδων να φτάνουν τα 200 εκατ. ευρώ.

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Καθώς τα έσοδα από τον συγκεκριμένο φόρο εξαρτώνται από τον όγκο των πωλήσεων καυσίμων, η υποχώρησή τους αποτελεί ένδειξη μειωμένης κατανάλωσης και η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στον περιορισμό των μετακινήσεων από νοικοκυριά που προσπαθούν να συγκρατήσουν τις δαπάνες τους, εξαιτίας των υψηλών τιμών, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Νέες αυξήσεις από Τρίτη

Στο μεταξύ, οι τιμές στα πρατήρια εξακολουθούν να παραμένουν υψηλές, με τη βενζίνη να πωλείται κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ ακόμα ακριβότερη είναι στις Κυκλάδες, όπου η τιμή της έχει φτάσει έως και τα 2,40 ευρώ το λίτρο.

Οι υψηλές τιμές αναμένεται να διατηρηθούν και τα επόμενα εικοσιτετράωρα, καθώς παράγοντες της αγοράς προβλέπουν νέες αυξήσεις στις διυλιστηριακές τιμές της βενζίνης και του ντίζελ από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.

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Με βάση τις συγκεκριμένες εκτιμήσεις, ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τις τιμές στη χονδρική αγορά να βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Πώς διαμορφώνονται οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ

Η άνοδος των τιμών αποτυπώνεται στα στοιχεία των διυλιστηρίων, με την αμόλυβδη βενζίνη να έχει καταγράψει σημαντική αύξηση από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η διυλιστηριακή τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,63 ευρώ το λίτρο, έναντι 1,26 ευρώ στις 27 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν. Πρόκειται για αύξηση 37 λεπτών ανά λίτρο.

Στο διάστημα αυτό, η τιμή της βενζίνης είχε φτάσει σε υψηλό επίπεδο και στις 21 Μαΐου, όταν διαμορφώθηκε στα 1,60 ευρώ το λίτρο, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 1,63 ευρώ.

Αντίστοιχη αύξηση καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), αφού η διυλιστηριακή τιμή του ντίζελ έφτασε στις 21 Σεπτεμβρίου στα 1,64 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 26 Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 1,56 ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αποκλιμάκωση σε σχέση με τις αρχές της εβδομάδας.

Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, η τιμή του πετρελαίου κίνησης παραμένει αυξημένη κατά 47 λεπτά ανά λίτρο σε σύγκριση με τις 27 Φεβρουαρίου, όταν βρισκόταν στα 1,09 ευρώ το λίτρο