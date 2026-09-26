Πιερρακάκης: Είμαστε έμπρακτα δίπλα σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές

Με αφορμή την απόφαση για επιστροφή δύο ενοικίων σε πάνω από 17.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση δείχνει στην πράξη την συμπαράσταση της σε όσους εργάζονται στους συγκεκριμένους κλάδους.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, η επιστροφή των ενοικίων στους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, ύψους 4,9 εκατ. ευρώ, δείχνει την αναγνώριση της προσφοράς τους.

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«Πίσω από κάθε σχολείο και κάθε δομή υγείας στην περιφέρεια υπάρχουν άνθρωποι που υπηρετούν εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές τους.

Χθες, 17.074 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές έλαβαν την επιστροφή δύο ενοικίων, συνολικού ύψους 4,9 εκατ. ευρώ. Είμαστε δίπλα τους έμπρακτα. Με πολιτικές που αναγνωρίζουν την προσφορά τους και στηρίζουν την καθημερινότητά τους», ανέφερε το μήνυμα του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Ποιους αφορά η ενίσχυση

Υπενθυμίζεται πως η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστροφής δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές πραγματοποιήθηκε αυτόματα, χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης και η διαδικασία βασίστηκε στα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης της ΑΑΔΕ και των στοιχείων υπηρεσίας που διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών.

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Η ενίσχυση αφορά μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι είναι ακόμα ιατροί, οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, επικουρικοί, αγροτικοί και προσωπικοί ιατροί, καθώς και νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Στην ενίσχυση περιλαμβάνονται ακόμη εργαζόμενοι σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και ΤΟΜΥ, καθώς και οδηγοί και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.