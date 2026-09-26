Καλαφάτης: Από το 2019 έως σήμερα, έχουμε 50.000 επιπλέον ΜμΕ και 570.000 νέες θέσεις εργασίας

Στην αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα από το 2019 αναφέρθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στα Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026 του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, στην Ποτίδαια.

Όπως επισήμανε ο Σταύρος Καλαφάτης, από το 2019 έως σήμερα η Ελλάδα μετρά 50.000 επιπλέον μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 570.000 νέες θέσεις εργασίας.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, χρηματοδοτούνται ήδη 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 3,1 δισ. ευρώ, με κρατική ενίσχυση 1,5 δισ. ευρώ. Από τους συγκεκριμένους πόρους, το 50% κατευθύνεται στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ 282 επενδυτικά σχέδια στη Βόρεια Ελλάδα συνδέονται με τη δημιουργία περισσότερων από 5.000 νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 πρόκειται να ενεργοποιηθούν τρία νέα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία απευθύνονται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αφορούν την εξωστρέφεια, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

«Σήμερα εδώ στη Χαλκιδική χτυπά η καρδιά της πραγματικής οικονομίας. Αναδεικνύεται η επιχειρηματική αριστεία, η εξωστρέφεια, η καινοτομία», ανέφερε ο Σταύρος Καλαφάτης και κάλεσε τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, αναφέροντας το Ταμείο Ανάκαμψης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις δράσεις του ΕΣΠΑ, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

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«Στρατηγικός εταίρος» με τις ΜμΕ

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής, ο Σταύρος Καλαφάτης υποστήριξε ότι η στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αποτελεί βασικό στόχο, παρά τις δυσκολίες και τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διαμορφώσει ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, με έμφαση στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

«Η Πολιτεία σήμερα δεν είναι απέναντί σας ως φοροεισπράκτορας. Είναι στρατηγικός σας εταίρος», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική αποτελούν προτεραιότητες για το υπουργείο Ανάπτυξης.