Σχοινάς: Σχέδια βελτίωσης 263,5 εκατ. ευρώ και Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με δάνεια 365 εκατ. ευρώ, τα νέα εργαλεία

Στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αγροτικό τομέα, με τα σχέδια βελτίωσης ύψους 263,5 εκατ. ευρώ και το νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατ. ευρώ σε δάνεια, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, κατά την περιοδεία του στην Πιερία, όπου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με αγρότες και να ακούσει τα προβλήματα τους

Συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη παρουσία εκπροσώπων των αγροτών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων, προκειμένου να συζητήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της περιοχής, για τις ανάγκες της τοπικής παραγωγής και τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα εργαλεία που κινητοποιεί το υπουργείο για την επόμενη ημέρα της αγροτικής παραγωγή, ενώ εκτός από τα νέα σχέδια βελτίωσης και το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, η συζήτηση επεκτάθηκε στα έργα άρδευσης και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού.

Παράλληλα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε στις αλλαγές του συστήματος αγροτικών ενισχύσεων και στη μετάβαση του νέου ΟΣΔΕ στο myAGRO της ΑΑΔΕ, με διασταυρώσεις στοιχείων και ελέγχους και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα χρήματα του αγροτικού κόσμου πρέπει να φτάνουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν», ενώ ξεκαθάρισε πως «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να παράγει λιγότερο».

Η σημασία των ελληνικών προϊόντων

Νωρίτερα, ο υπουργός επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Zeus, όπου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις δυνατότητες της αγροτικής παραγωγής της Πιερίας, με ιδιαίτερη αναφορά στο ακτινίδιο της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τυποποίηση και την εξωστρέφεια, καθώς και στις δυνατότητες αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών προϊόντων.

Στο ίδιο ζήτημα επανήλθε ο Μαργαρίτης Σχοινάς κατά την ομιλία του, τονίζοντας ότι τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα πρέπει να εξασφαλίζουν μεγαλύτερο εισόδημα στους ανθρώπους που τα παράγουν, αλλά και περισσότερα οφέλη για τις περιοχές από τις οποίες προέρχονται.

Οι προκλήσεις για την αγροτική παραγωγή

Η περιοδεία του υπουργού ολοκληρώθηκε στην Καρίτσα, όπου πραγματοποίησε τα εγκαίνια της 21ης Έκθεσης Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Τεχνολογίας και Οικοτεχνίας, με την ονομασία «Γιορτή του Αγρότη – Κριτσμά».

Στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό μοντέλο, αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός τομέας από το αυξημένο κόστος, τη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό.

Όπως σημείωσε, η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων περνά μέσα από τη βελτίωση της παραγωγής, την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αύξησης της αξίας των ελληνικών προϊόντων, ώστε μεγαλύτερο μέρος της να επιστρέφει στους ίδιους τους παραγωγούς και να παραμένει στις περιοχές όπου πραγματοποιείται η παραγωγή.

Η σύνδεση της αγροτικής οικονομίας με τον τουρισμό

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες της Πιερίας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει την ισχυρή αγροτική παραγωγή με την παρουσία ενός από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στις προοπτικές που δημιουργεί η σύνδεση των τοπικών αγροτικών προϊόντων με τον τουρισμό και τη γαστρονομία.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία της δημιουργίας προϋποθέσεων που θα δίνουν σε περισσότερους νέους τη δυνατότητα να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, να διαμορφώσουν επαγγελματικές προοπτικές στον πρωτογενή τομέα και να παραμείνουν στον τόπο τους.