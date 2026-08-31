ΔΕΘ 2026: Πρέσινγκ των επιχειρήσεων για ΕΝΦΙΑ και εταιρικούς φόρους

Με αιχμή τον ΕΝΦΙΑ των επαγγελματικών ακινήτων και το φορολογικό κόστος που «στεγνώνει» τις επιχειρήσεις, η αγορά καταθέτει τη δική της ατζέντα ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Υπόμνημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) που παραδόθηκε στον πρωθυπουργό κατά τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης την προηγούμενη εβδομάδα, περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για τη φορολογία των επιχειρήσεων, την ενέργεια, τη χρηματοδότηση και την αγορά εργασίας, αιτήματα που εξετάζονται από το κυβερνητικό επιτελείο προτού «κλείσει» το πακέτο της ΔΕΘ.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ΕΝΦΙΑ για τα επαγγελματικά ακίνητα. Το ΕΒΕΘ ζητά απαλλαγή ή έκπτωση για ακίνητα που παραμένουν αποδεδειγμένα ανενεργά, αλλά και φορολογική ελάφρυνση για όσα είναι ασφαλισμένα.

Το σκεπτικό των επιχειρηματιών είναι πως ένα κλειστό κατάστημα, μια αποθήκη που δεν χρησιμοποιείται ή ένας επαγγελματικός χώρος χωρίς έσοδα συνεχίζει να επιβαρύνεται φορολογικά, παρότι δεν παράγει εισόδημα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που ασφαλίζουν τις εγκαταστάσεις τους για φυσικές καταστροφές θα πρέπει, σύμφωνα με την πρόταση, να έχουν ένα επιπλέον φορολογικό κίνητρο.

Στο φορολογικό μέτωπο, το ΕΒΕΘ ζητά μείωση της προκαταβολής φόρου των εταιρειών στο 55% από το σημερινό επίπεδο, καθώς και υποχώρηση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή στο 20%.

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Η προκαταβολή φόρου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, καθώς απαιτεί την καταβολή χρημάτων έναντι των κερδών της επόμενης χρήσης. Σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και χρηματοδότησης παραμένει υψηλό, η συγκεκριμένη επιβάρυνση περιορίζει τα διαθέσιμα κεφάλαια για επενδύσεις, μισθούς και καθημερινές υποχρεώσεις.

Παράλληλα, το Επιμελητήριο επαναφέρει το αίτημα για οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, αλλά και την επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού για επιχειρήσεις που κατευθύνουν άμεσα κεφάλαια σε νέες επενδύσεις.

Το μήνυμα προς την κυβέρνηση είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν ζητούν μόνο μείωση φόρων, αλλά και ένα πιο σταθερό πλαίσιο για να μπορούν να προγραμματίζουν. Η φορολογική αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μικρότερα περιθώρια για να απορροφήσουν νέες επιβαρύνσεις.

Σημαντικό μέρος των προτάσεων αφορά και την ενέργεια. Το ΕΒΕΘ ζητά ενίσχυση των δικτύων αποθήκευσης, μακροχρόνιες συμβάσεις για σταθερές τιμές και άρση των καθυστερήσεων στις αδειοδοτήσεις.

Παράλληλα, προτείνει την αξιοποίηση της περίσσειας ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές για έργα αφαλάτωσης, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική και στα νησιά, όπου η λειψυδρία εξελίσσεται σε παράγοντα που επηρεάζει πλέον και την οικονομική δραστηριότητα.

Για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, το Επιμελητήριο ζητά προσωρινό μορατόριουμ τουλάχιστον τριών ετών στην έκδοση νέων όρων σύνδεσης για φωτοβολταϊκά έργα. Η πρόταση συνδέεται με την ανάγκη να υπάρξει καλύτερος σχεδιασμός των δικτύων και να αποφευχθούν νέες επενδύσεις χωρίς διαθέσιμο ηλεκτρικό χώρο.

Στο σκέλος της χρηματοδότησης, το ΕΒΕΘ ζητά ταχύτερη απορρόφηση των υπολοίπων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και διαδικασίες fast track για τις πράσινες επενδύσεις. Ζητά, επίσης, μέτρα για το κόστος εργασίας, όπως μείωση των εργοδοτικών εισφορών στις υπερωρίες και χαμηλότερη φορολογία στα bonus.

Το ερώτημα πλέον είναι πόσα από τα αιτήματα των επιχειρήσεων θα περάσουν από το υπόμνημα στο τελικό πακέτο της ΔΕΘ. Οι φορείς της αγοράς πιέζουν για μόνιμες παρεμβάσεις αλλά η κυβέρνηση καλείται να αποφασίσει ποια μέτρα μπορούν να χωρέσουν στον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.