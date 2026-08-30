Αυξήσεις για 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους παρασύρει η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ – Αναλυτικά παραδείγματα

Εάν ο κατώτατος μισθός διαμορφωθεί στα 950 ευρώ , οι καθαρές αποδοχές υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν περίπου στα 794 ευρώ. Στο σενάριο τ ων 970 ευρώ μεικτά, τα καθαρά φτάνουν περίπου στα 808 ευρώ , ενώ με κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται περίπου στα 829 ευρώ.

Το ύψος της νέας αύξησης θα καθορίσει και το ποσό που θα μένει τελικά στους εργαζόμενους μετά από φόρους και εισφορές. Με βάση τα σημερινά δεδομένα , τα 920 ευρώ μεικτά αντιστοιχούν περίπου σε 772 ευρώ καθαρά για εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης.

Με αυτόν τον τρόπο, μια αύξηση του κατώτατου μισθού έχει οικονομική επίδραση σε ένα πολύ μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού από τους εργαζόμενους που βρίσκονται ακριβώς στο κατώτατο όριο.

Παράλληλα, η αναπροσαρμογή έχει ευρύτερη επίδραση στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, στους εργαζόμενους που λαμβάνουν προσαυξήσεις λόγω τριετιών, αλλά και σε δικαιούχους επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Περίπου 550.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα αμείβονται σήμερα με τον κατώτατο μισθό και θα επηρεαστούν άμεσα από την αύξησή του.

Η νέα αναπροσαρμογή δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους που αμείβονται ακριβώς με τον κατώτατο μισθό.

Η εξέλιξη αυτή μεταφέρει το ενδιαφέρον πλέον στο πόσο πάνω από τα 950 ευρώ μπορεί να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός, με τα 970 ευρώ και τα 1.000 ευρώ να αποτελούν χαρακτηριστικά σενάρια για την αποτύπωση των επιπτώσεων στις αποδοχές.

Ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι η κυβέρνηση είχε θέσει ως στόχο τα 950 ευρώ και πλέον εκτιμά ότι ο κατώτατος μισθός θα έχει ξεπεράσει το συγκεκριμένο επίπεδο πριν από τις επόμενες εκλογές.

Η συζήτηση για το ύψος της νέας αύξησης έχει ήδη ανοίξει, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον πήχη πάνω από τα 950 ευρώ , ανατρέποντας ουσιαστικά τα μέχρι σήμερα δεδομένα για τον στόχο του 2027, όπως αναφέρουν πληροφορίες της ΕΡΤ.

Ο κατώτατος μισθός βρίσκεται σήμερα στα 920 ευρώ μεικτά , ενώ η νέα αύξηση αναμένεται να φανεί στις μισθοδοσίες του Απριλίου 2027, με το τελικό ποσό να αποφασίζεται τον ερχόμενο Μάρτιο, μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους.

Οι αυξήσεις του 2027 έχουν στο επίκεντρο τον κατώτατο μισθό , ο οποίος αναμένεται να ξεπεράσει τα 950 ευρώ , σύμφωνα με τη νέα δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ η αναπροσαρμογή εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ένα χαρακτηριστικό σενάριο προβλέπει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 970 ευρώ μεικτά. Σε αυτή την περίπτωση, οι αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

Οι παραπάνω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί και οι τελικές καθαρές αποδοχές θα εξαρτηθούν από το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο που θα ισχύει το 2027.

Έτσι, εργαζόμενος που σήμερα αμείβεται με 920 ευρώ και έχει μία τριετία, θα μπορούσε με βάση το συγκεκριμένο σενάριο να φτάσει στα 1.062 ευρώ μεικτά.

Με δύο τριετίες οι αποδοχές θα έφταναν τα 1.154 ευρώ, ενώ με τρεις θα διαμορφώνονταν στα 1.246 ευρώ μεικτά.

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Πρόκειται, ωστόσο, για ενδεικτικό σενάριο και όχι για την τελική απόφαση σχετικά με το ύψος του κατώτατου μισθού, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας προβλέπονται σήμερα σε ποσοστό 10% ανά τριετία για τους υπαλλήλους, έως τρεις τριετίες.

Η στόχευση σε τετραψήφιους μισθούς

Η κυβέρνηση συνδέει την αύξηση του κατώτατου μισθού με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης των εισοδημάτων και σύγκλισης των ελληνικών αποδοχών με τα ευρωπαϊκά επίπεδα.

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος έχει περιγράψει ως ευρύτερο στόχο την πορεία προς μισθούς δυτικοευρωπαϊκού επιπέδου, κάνοντας λόγο για τετραψήφια νούμερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι σαφές ότι θα πρέπει να προδιαγραφεί μια πορεία προς δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς, και τι σημαίνει δυτικοευρωπαϊκού χαρακτήρα μισθούς; Τετραψήφια νούμερα»

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Η συγκεκριμένη στόχευση ενισχύει τα σενάρια για έναν κατώτατο μισθό που θα προσεγγίζει ή θα ξεπερνά τα 1.000 ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Η υπόθεση των επιχειρήσεων

Η αύξηση των μισθών δημιουργεί, την ίδια ώρα, ένα δεύτερο οικονομικό μέτωπο: το κόστος που καλούνται να αναλάβουν οι επιχειρήσεις.

Οι κοινωνικοί φορείς αντιμετωπίζουν θετικά την ενίσχυση των αποδοχών, επισημαίνουν όμως ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα πρέπει να συνοδευτεί από παρεμβάσεις που θα περιορίζουν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και η φορολογία, ώστε μέρος της επιβάρυνσης από τις υψηλότερες μεικτές αποδοχές να αντισταθμιστεί.

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου έχει επισημάνει ότι η αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων μπορεί να λειτουργήσει θετικά για την αγορά, καθώς οι εργαζόμενοι είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές. Παράλληλα, ζητά παρεμβάσεις όπως η μείωση ή κατάργηση της προκαταβολής φόρου και των τεκμηρίων, προκειμένου να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης έχει θέσει τα 950 ευρώ ως στόχο, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποσυνδεθεί ο κατώτατος μισθός από το τεκμαρτό εισόδημα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πακέτο οικονομικών παρεμβάσεων, με στόχο να περιοριστεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος για την αύξηση των αποδοχών.

Ένα από τα βασικά σενάρια αφορά τη μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών.

Το βασικό ερώτημα είναι εάν η νέα μείωση θα περιοριστεί στο 0,5% ή εάν τελικά θα υπάρξει μεγαλύτερη παρέμβαση. Μια επιπλέον μείωση του μη μισθολογικού κόστους θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στην αύξηση των μεικτών αποδοχών.

Στο φορολογικό μέτωπο παραμένει επίσης το ζήτημα του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Για τα φυσικά πρόσωπα η συγκεκριμένη επιβάρυνση έχει ήδη καταργηθεί, ενώ εφόσον καταργηθεί και για τις επιχειρήσεις που εξακολουθούν να το καταβάλλουν, το όφελος υπολογίζεται σε τουλάχιστον 1.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

Στο ίδιο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται και προγράμματα χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους, προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και να ενισχυθεί η ρευστότητά τους.

Πάνω από 800 ευρώ τα καθαρά για τους εργαζόμενους

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, η αύξηση του κατώτατου μισθού αναμένεται να έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ποσό που τελικά καταλήγει στην τσέπη των εργαζομένων.

Με τις σημερινές παραμέτρους, τα καθαρά ξεπερνούν τα 800 ευρώ στα σενάρια που προβλέπουν κατώτατο μισθό 970 ευρώ ή υψηλότερα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάζεται, οι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών αναμένεται να δουν μεγαλύτερη ενίσχυση στις καθαρές αποδοχές τους σε σχέση με μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες.

Το 2027 αλλάζει για τελευταία φορά ο τρόπος καθορισμού

Το 2027 αποτελεί σημαντική χρονιά και για έναν ακόμη λόγο: θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία ο κατώτατος μισθός θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Από το 2028 θα εφαρμοστεί ο νέος μηχανισμός υπολογισμού, με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού να συνδέεται με αντικειμενικούς οικονομικούς δείκτες.

Συγκεκριμένα, στον υπολογισμό θα λαμβάνονται υπόψη η πορεία του πληθωρισμού και η παραγωγικότητα της εργασίας, ώστε η εξέλιξη του κατώτατου μισθού να συνδέεται περισσότερο με την πορεία της οικονομίας.

Έτσι, η αύξηση του 2027 δεν αποτελεί μόνο μια ακόμη αναπροσαρμογή των κατώτατων αποδοχών. Αποτελεί ταυτόχρονα το τελευταίο βήμα πριν από την αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός από το 2028 και μετά.