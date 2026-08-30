Επενδύσεις σε νέο «χάρτη» θέλει να προσελκύσει το ΥΠΕΝ με τα 3 Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια

Μιλώντας για τον «χάρτη» πάνω στον οποίο θα κινηθούν οι επενδύσεις των επόμενων δεκαετιών, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, στάθηκε στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τον Τουρισμό.

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι με τα Χωροταξικά Πλαίσια επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού σχεδιασμού για την αξιοποίηση του χώρου, με σαφείς κανόνες για τις επενδύσεις και αυξημένες δικλίδες προστασίας του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών.

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«Με τα τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τον Τουρισμό, ολοκληρώνουμε μία μεγάλη μεταρρύθμιση που η Ελλάδα χρειαζόταν εδώ και χρόνια. Οργανώνουμε τον χώρο και αφήνουμε πίσω την αποσπασματικότητα και την αδράνεια δεκαετιών.

Θεσπίζουμε σαφείς κανόνες εκεί όπου υπήρχε αβεβαιότητα, δημιουργούμε ασφάλεια δικαίου για τις επενδύσεις και ενισχύουμε την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός στο ΑΠΕ – ΜΠΕ και πρόσθεσε πως «βιομηχανία, ενέργεια και τουρισμός εντάσσονται σε έναν κοινό σχεδιασμό για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας».

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στόχος του είναι να αλλάξει στην Ελλάδα ο «χάρτης» πάνω στον οποίο θα σχεδιαστούν οι επενδύσεις των επόμενων δεκαετιών.

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Βιομηχανία: οργανωμένοι χώροι αντί για διάσπαρτες εγκαταστάσεις

Το νέο ΕΧΠ-Β αποτελεί, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής που επιχειρείται στον χωροταξικό σχεδιασμό. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να προσδιοριστούν οι περιοχές όπου θα μπορούν να εγκαθίστανται νέες βιομηχανικές μονάδες, αλλά να διαμορφωθεί ένα οργανωμένο χωρικό περιβάλλον που θα ενισχύει την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η ανάπτυξη οργανωμένων Επιχειρηματικών Πάρκων αντί της διάσπαρτης εγκατάστασης επιχειρήσεων, καθώς και η αναβάθμιση υφιστάμενων βιομηχανικών πόλων και η εξυγίανση άτυπων συγκεντρώσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η χωρική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ προτεραιότητα δίνεται σε επενδύσεις που συνδέονται με κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες.

ΑΠΕ: η ενεργειακή μετάβαση αποκτά σαφείς χωρικούς κανόνες

Το νέο ΕΧΠ (Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο) για τις ΑΠΕ επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της επόμενης περιόδου: την αύξηση των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια, χωρίς παράλληλα να εντείνονται οι πιέσεις στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας.

Με βάση τους στόχους που έχει θέσει το υπουργείο, για τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά καθορίζονται σαφείς ζώνες αποκλεισμού και αυστηρότερα κριτήρια χωροθέτησης. Προβλέπεται παράλληλα προστασία ευαίσθητων περιοχών, μνημείων, υγροτόπων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Ειδικοί κανόνες προβλέπονται και για τα νησιά, μεταξύ άλλων με ειδική αξιολόγηση του τοπίου για την εγκατάσταση αιολικών έργων.

Η οικονομική σημασία του νέου πλαισίου, όπως υπογραμμίζεται, είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια στους επενδυτές που σχεδιάζουν έργα ΑΠΕ και, από την άλλη, επιχειρεί να περιορίσει τις συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών χρήσεων γης, οι οποίες μπορούν να προκαλούν καθυστερήσεις ή να δυσχεραίνουν την πορεία της ενεργειακής μετάβασης.

Τουρισμός: διαφορετικοί κανόνες ανάλογα με τον προορισμό

Στον τουρισμό, η μεταρρύθμιση μετατοπίζει το βάρος από μια οριζόντια προσέγγιση στην κατηγοριοποίηση των προορισμών ανάλογα με την ένταση της τουριστικής δραστηριότητας. Οι περιοχές κατατάσσονται σε ζώνες Α-Ε, ενώ τα νησιά χωρίζονται σε Ομάδες Ι-ΙΙΙ.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση επηρεάζει τους όρους με τους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις, την αρτιότητα των γηπέδων, τη δυναμικότητα των τουριστικών καταλυμάτων και τις απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η αλλαγή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Μέσω του νέου πλαισίου επιδιώκεται να κατευθυνθούν οι επενδύσεις σε περιοχές όπου υπάρχει διαθέσιμος χώρος και οι απαραίτητες υποδομές, να περιοριστούν οι πιέσεις στους κορεσμένους προορισμούς και παράλληλα να ενισχυθεί η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Το στοίχημα του χωροταξικού σχεδιασμού ως εργαλείο επενδύσεων

Η μεταρρύθμιση δεν περιορίζεται στις επιμέρους απαγορεύσεις και στους όρους δόμησης. Σύμφωνα με τις επίσημες πηγές, τα τρία βασικά παραγωγικά μέτωπα, δηλαδή η βιομηχανία, η ενέργεια και ο τουρισμός, αντιμετωπίζονται πλέον μέσα από ένα πιο συνεκτικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού.

Η επιδίωξη είναι η χωροταξία να πάψει να αποτελεί παράγοντα αβεβαιότητας και να λειτουργήσει ως εργαλείο προσέλκυσης επενδύσεων. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την εφαρμογή του σχεδιασμού, με το ζητούμενο να είναι οι γρήγορες εγκρίσεις, η λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων, η συνεπής εφαρμογή των κανόνων και η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού.