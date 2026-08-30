Η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία τις αμερικανικές παρεμβάσεις στην αγορά

Οι Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες αποχωρούν από το ετήσιο συμπόσιο του Jackson Hole στις ΗΠΑ με περισσότερες ανησυχίες παρά βεβαιότητες για τις σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης, καθώς φοβούνται ότι οι ανατροπές στους κανόνες της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας μπορεί να συνεχιστούν. επόμενο διάστημα.

Οι ανησυχίες των Ευρωπαίων αξιωματούχων για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ευρώπης εντάθηκαν μετά τις πρόσφατες κινήσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών με την επαναγορά κρατικών ομολόγων, οι οποίες θεωρήθηκαν ασυνήθιστες και χωρίς την απαιτούμενη προηγούμενη ενημέρωση προς τους Ευρωπαίους.

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Την ίδια ώρα, η Ευρώπη εξακολουθεί να αναζητά μεγαλύτερη σαφήνεια από τις ΗΠΑ σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, καθώς οι εξελίξεις έχουν δημιουργήσει φόβους για νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές.

Οι αξιωματούχοι της Fede επιχείρησαν μέσα στην εβδομάδα να καθησυχάσουν τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα τηρήσουν όλες τις δεσμεύσεις τους, όπως επισημαίνεται σε ρεπορτάζ του Reuters.

Ωστόσο, λόγω της θεσμικής ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας από την αμερικανική κυβέρνηση, δεν μπορούσαν να εγγυηθούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα προχωρήσει ξαφνικά σε αλλαγές πολιτικής.

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Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν οι πρόσφατες παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών για τη στήριξη του ιαπωνικού γεν και τη μείωση του κόστους μακροπρόθεσμου δανεισμού των ΗΠΑ. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι κινήσεις αυτές μπορεί να αποτελούν προάγγελο νέων παρεμβάσεων και απομάκρυνσης από τις καθιερωμένες πρακτικές.

Μετά την παρέμβαση για το γεν την 1η Αυγούστου, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό υπουργείο είχε πουλήσει ευρώ προκειμένου να αγοράσει το ιαπωνικό νόμισμα. Όπως ανέφερε, η κίνηση αποτελούσε «ανακατανομή πόρων», ενώ την Παρασκευή (28.8.2026) διευκρίνισε ότι τα κεφάλαια για την αγορά γεν προήλθαν από το Exchange Stabilization Fund του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Αυτό που ενόχλησε ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ήταν ότι οι ΗΠΑ δεν τους είχαν ενημερώσει εκ των προτέρων, όπως συνηθίζεται, ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συναλλαγής θα γίνονταν πωλήσεις ευρώ. Κάποιοι χαρακτήρισαν την εξέλιξη ιδιαίτερα εκνευριστική, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν πιο επιεικείς, εκτιμώντας ότι η ασυνήθιστη φύση της συναλλαγής θα μπορούσε να εξηγεί την παράλειψη ενημέρωσης.

Ανησυχία για τα αμερικανικά ομόλογα

Προβληματισμό στην Ευρώπη προκαλεί το σχέδιο του Μπέσεντ για αύξηση των επαναγορών μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων. Οι συναλλαγές αυτές ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν με την έκδοση περισσότερων βραχυπρόθεσμων τίτλων και, σύμφωνα με τους Ευρωπαίους κεντρικούς τραπεζίτες, αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι η αμερικανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ασυνήθιστα μέτρα για να περιορίσει το κόστος δανεισμού.

Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε, πάντως, ότι οι επαναγορές έχουν στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητα στην αγορά των μακροπρόθεσμων τίτλων, όπου το υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει προσφορές για επαναγορές υψηλής ποιότητας. Την Πέμπτη, ωστόσο, αξιωματούχος του υπουργείου είχε δηλώσει ότι βασικός στόχος είναι η υποχώρηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων, καθώς έχουν αυξηθεί πάνω από τα επίπεδα που θεωρεί το υπουργείο «δίκαιη αξία».

Στο επίκεντρο οι γραμμές swap

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους Ευρωπαίους κεντρικούς τραπεζίτες είναι το ενδεχόμενο πολιτικών παρεμβάσεων στις γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) της Fed, οι οποίες λειτουργούν ως μηχανισμός παροχής ρευστότητας σε δολάρια προς τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου.

Οι γραμμές swap θεωρούνται βασικό «δίχτυ ασφαλείας» για τη διεθνή χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς διασφαλίζουν την πρόσβαση των τραπεζών σε δολάρια, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονης αναταραχής στις αγορές. Παρά τις ανησυχίες, οι πηγές του Reuters υπογράμμισαν ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής καμία ένδειξη πως οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί βρίσκονται σε κίνδυνο και εκτιμούν ότι θα παραμείνουν ως έχουν.

Οι γραμμές swap εγκρίνονται από την Federal Open Market Committee και λειτουργούν αποκλειστικά υπό την αρμοδιότητα της Fed, όχι της αμερικανικής κυβέρνησης. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επανέλαβε ότι οι αποφάσεις για τις συγκεκριμένες διευκολύνσεις και τις γραμμές swap ανήκουν αποκλειστικά στη Fed.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος ταξίδεψε στην Ευρώπη λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, επιχείρησε να ενισχύσει τις σχέσεις με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, άφησε σε γενικές γραμμές θετικές εντυπώσεις.