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Μακρο-οικονομία

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Σεπτεμβρίου

Το ποσό θα καταβληθεί σε 116.143 δικαιούχους από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου
The Euro Currency Banknotes In A Currency Counting Machine.
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Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 88 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 88.816.664,80 ευρώ θα καταβληθούν σε 116.143 δικαιούχους από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • Στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους, για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του ν. 4778/2021 για τον Σεπτέμβριο του 2026.
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την καταβολή παροχών, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 2.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
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