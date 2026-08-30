e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 4 Σεπτεμβρίου

Την ερχόμενη εβδομάδα e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) θα καταβάλουν σε δικαιούχους συνολικό ποσό άνω των 88 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, συνολικά 88.816.664,80 ευρώ θα καταβληθούν σε 116.143 δικαιούχους από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

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Αναλυτικά από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

Στις 31 Αυγούστου, θα καταβληθούν 2.556.664,80 ευρώ σε 6.993 δικαιούχους, για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων του ν. 4778/2021 για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 260.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 11.500.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για την καταβολή παροχών, όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Στις 3 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 8.500.000 ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: