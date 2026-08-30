Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιούχοι και νέες οικογένειες στο επίκεντρο του πακέτου της ΔΕΘ

Στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το επιτελείο της κυβέρνησης θέτει στο επίκεντρο της δέσμης μέτρων που σχεδιάζει επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους.

Το κόστος μέτρων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 1,3 δισ. ευρώ του αρχικού σχεδιασμού με πιθανότητα να φτάσει το 1,7 δισ. ευρώ ενώ θα είναι μόνιμου χαρακτήρα εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, όπως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός.

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Οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο ενός ακόμη κύκλου κυβερνητικών παρεμβάσεων, με βασικούς στόχους τη μείωση του φορολογικού βάρους, τη στήριξη της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό μέτρο αναμένεται να είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία εξετάζεται ως πρώτο βήμα σε μια σταδιακή πορεία προς την κατάργησή της.

Παράλληλα, θεωρείται ειλημμένη η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Στο κυβερνητικό σχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η αλλαγή του πλαισίου για τη μεταφορά φορολογικών ζημιών, με επέκταση της περιόδου κατά την οποία αυτές μπορούν να συμψηφίζονται, πέρα από την ισχύουσα πενταετία.

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Η αλλαγή αυτή αναμένεται να δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα μπορεί να διευκολύνει τον σχεδιασμό επενδύσεων σε βάθος χρόνου.

Οριζόντια αύξηση για συνταξιούχους

Για τους συνταξιούχους, ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια αύξηση στις κύριες συντάξεις, η οποία, με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 2,5% και 2,7%. Η αύξηση αναμένεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η αναπροσαρμογή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ εξετάζεται και η καθιέρωση μιας νέας, μόνιμης πρόσθετης παροχής για το σύνολο των συνταξιούχων.

Τον προσεχή Νοέμβριο αναμένεται ακόμη η καταβολή αυξημένου επιδόματος, με τα κριτήρια χορήγησης να παραμένουν υπό εξέταση. Η κατεύθυνση είναι να διευρυνθεί η περίμετρος του μέτρου, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι συνταξιούχοι.

Αλλαγές εξετάζονται και στα κοινωνικά επιδόματα, μεταξύ των οποίων το Επίδομα Παιδιού του ΟΠΕΚΑ και το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με βασικό στόχο την αύξηση των ποσών που καταβάλλονται στους δικαιούχους.

Ο «γόρδιος δεσμός» του τεκμαρτού εισοδήματος

Στο φορολογικό πεδίο, στο επίκεντρο των εξετάσεων βρίσκονται και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους για τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, χωρίς να χαλαρώσει η προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής. Σημαντικό μέρος των αλλαγών αφορά το σύστημα της τεκμαρτής φορολόγησης, στο οποίο εξετάζονται παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μοντέλο που βρίσκεται υπό επεξεργασία προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμού επιβράβευσης για τους επαγγελματίες που παρουσιάζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Η αξιολόγηση θα βασίζεται σε συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες και ειδικό αλγόριθμο, μέσω των οποίων θα εξετάζεται ο βαθμός συμμόρφωσης κάθε επαγγελματία ή κλάδου. Ανάλογα με την αξιολόγηση, θα μπορεί σταδιακά να περιορίζεται ή ακόμη και να καταργείται η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για όσους αποδεικνύουν διαχρονικά υψηλή συνέπεια.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Υπό εξέταση βρίσκονται επίσης οι προσαυξήσεις που συνδέονται με τα έτη λειτουργίας, τον κύκλο εργασιών και το προσωπικό, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Οι νέες οικογένειες και το κόστος στέγασης

Στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού αναμένεται να βρεθεί και η στεγαστική πολιτική. Σύμφωνα με στελέχη του οικονομικού επιτελείου, εξετάζεται ένα νέο πρόγραμμα για νέους και οικογένειες που επιδιώκουν να αποκτήσουν πρώτη κατοικία, με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η παροχή κινήτρων σε φορολογούμενους που τηρούν με συνέπεια τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι η αύξηση της έκπτωσης φόρου για όσους υποβάλλουν έγκαιρα τη φορολογική τους δήλωση και καταβάλλουν εφάπαξ τον πρόσθετο φόρο.

Στο υπό διαμόρφωση πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις για τον αγροτικό κόσμο. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, εξετάζονται αλλαγές στη διαδικασία πληρωμών, με συχνότερες καταβολές και ταχύτερη εκταμίευση των επιδοτήσεων για τους αγρότες που υποβάλλουν την Ενιαία Αίτηση Πληρωμής πριν από την προβλεπόμενη προθεσμία.

Την ίδια στιγμή, εξετάζονται επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής, καθώς και παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν τα δανειακά βάρη αγροτών και κτηνοτρόφων που προκλήθηκαν από την κρίση. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται, τέλος, η δημιουργία νέου Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για τον πρωτογενή τομέα μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.