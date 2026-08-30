Μειώσεις τιμών σε κρέας γάλα, αυγά, βρεφικές τροφές, καφέ – Τα σούπερ μάρκετ αυξάνουν την έκπτωση που φτάνει το 30%

Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων να έχουν ήδη ενταχθεί και τη μέση μείωση των τιμών να διαμορφώνεται περίπου στο 7%, ξεκινά αύριο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με τους καταναλωτές να αναμένουν μια κάποια ελάφρυνση εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων.

Η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παραμένει ανοιχτή σε νέες συμμετοχές, με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να θέτει ως βασικό στόχο τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους των βασικών αγαθών προκειμένου να μπορούν να διευκολύνονται στις αγορές τους σε καθημερινή βάση.

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Στη λίστα περιλαμβάνονται προϊόντα που βρίσκονται καθημερινά στο καλάθι των καταναλωτών, από βασικά είδη διατροφής και προϊόντα καθημερινής διαβίωσης έως σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο έως αύριο, Δευτέρα, καθώς συνεχίζονται οι συμμετοχές επιχειρήσεων.

Οι μειώσεις ανά κατηγορία

Από τους κωδικούς που έχουν ήδη ενταχθεί, περίπου 900 είναι επώνυμα προϊόντα, με τη μέση μείωση της τιμής να βρίσκεται περίπου στο 7% και τις μειώσεις ανά προϊόν να κυμαίνονται από 5% έως 30%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των σχολικών ειδών, καθώς περισσότεροι από 450 κωδικοί καταγράφουν μέση μείωση περίπου 10%. Στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, περίπου 250 κωδικοί έχουν μειωμένες τιμές κατά μέσο όρο 7%, ενώ στην κατηγορία του κρέατος συμμετέχουν 60 κωδικοί, με τη μέση μείωση να φτάνει το 7,2%. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα κρέατα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

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Μέχρι στιγμής, στην πρωτοβουλία έχουν ενταχθεί περισσότερες από 90 προμηθευτικές εταιρείες, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Η διαδικασία παραμένει ανοιχτή, γεγονός που αφήνει περιθώριο για περαιτέρω αύξηση τόσο των συμμετοχών όσο και των προϊόντων.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών, επισημαίνοντας ότι οι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής ξεκινούν από 5%, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι σημαντικά υψηλότερες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα επώνυμα προϊόντα που αγοράζουν συχνά τα ελληνικά νοικοκυριά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα επώνυμα ζυμαρικά, καθώς η προσπάθεια επικεντρώνεται σε προϊόντα με υψηλή συχνότητα αγοράς.

Στο παιχνίδι και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Η μέση μείωση του 7% που καταγράφεται σήμερα δεν αποκλείεται να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερη στην τελική τιμή που θα βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι. Και αυτό γιατί στις μειώσεις που εφαρμόζουν οι προμηθευτές αναμένεται να προστεθεί και η επιπλέον έκπτωση από τις ίδιες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η πρόσθετη έκπτωση, ωστόσο, δεν θα είναι ίδια σε όλες τις επιχειρήσεις. Έτσι, το ίδιο προϊόν μπορεί να έχει διαφορετική τελική τιμή ανάλογα με την αλυσίδα στην οποία πωλείται.

Η πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε στο OPEN ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτυπωθεί και η πρόσθετη συμβολή των σούπερ μάρκετ, η οποία θα αυξήσει το συνολικό ποσοστό μείωσης.

Η ειδική σήμανση και η πλατφόρμα «PosoKanei»

Από αύριο, Δευτέρα, οι μειωμένες τιμές θα είναι ευδιάκριτες στα ράφια των καταστημάτων μέσω ειδικής σήμανσης. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναζητούν τις σχετικές πληροφορίες και ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «PosoKanei».

Μέσω της πλατφόρμας θα μπορούν να ενημερώνονται για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τους κωδικούς που έχουν ενταχθεί και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Στα επώνυμα προϊόντα θα εμφανίζεται και εύρος μείωσης, ώστε να αποτυπώνεται η διαφορετική πρόσθετη έκπτωση που μπορεί να εφαρμόζει κάθε αλυσίδα.

Δίμηνη ή τετράμηνη η συμμετοχή

Η διάρκεια της πρωτοβουλίας δεν είναι ίδια για όλες τις επιχειρήσεις και τους κωδικούς, αλλά κυμαίνεται από δύο έως τέσσερις μήνες. Για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί για δύο μήνες, έχει συμφωνηθεί ότι στο επόμενο δίμηνο θα προστεθούν νέοι κωδικοί, ενώ υπάρχουν ήδη προϊόντα για τα οποία η δέσμευση είναι τετράμηνη.

Σε σχέση με το σύνολο των προϊόντων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ, η ακριβής αναλογία των 1.660 κωδικών της πρωτοβουλίας αναμένεται να υπολογιστεί την επόμενη εβδομάδα.

Η εκτίμηση είναι ότι σε ένα σούπερ μάρκετ που δεν ανήκει στις πολύ μεγάλες αλυσίδες και διαθέτει συνολικά περίπου 15.000 έως 20.000 κωδικούς, περίπου ένα στα εννέα προϊόντα έχει ενταχθεί μέχρι στιγμής στην πρωτοβουλία.

Ωστόσο, η εικόνα δεν κρίνεται μόνο από το πλήθος των κωδικών. Σημασία έχει και το περιεχόμενό τους, καθώς στους 1.660 κωδικούς περιλαμβάνονται πολλά προϊόντα που αποτελούν μέρος του καθημερινού καλαθιού των νοικοκυριών.

Τα μηνύματα για τον πληθωρισμό

Θετική είναι η αποτίμηση της Δέσποινας Τσαγγάρη, που είναι πρόεδρος και διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, τόσο για τον αριθμό των συμμετοχών όσο και για το περιεχόμενο της λίστας, ενώ η ίδια εκτιμά ότι οι κωδικοί θα αυξηθούν περαιτέρω.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, χαρακτήρισε πολύ θετικά τα πρώτα μηνύματα του Αυγούστου, εκτιμώντας ότι ο πληθωρισμός στην κατηγορία των τροφίμων μπορεί να κινηθεί σε αρνητικό έδαφος.

Παράλληλα, από αύριο αναμένεται να παρουσιαστεί εκτίμηση για το ποσό που αντιστοιχεί σε μηνιαία βάση στις μειώσεις των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Έτσι, θα μπορεί να αποτυπωθεί σε οικονομική αξία το δυνητικό όφελος για τον καταναλωτή.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στην αγορά για την πορεία των τιμών. Σύμφωνα με τη Δέσποινα Τσαγγάρη, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν αυξήσεις στις τιμές των επώνυμων προϊόντων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, με εξαίρεση μία επώνυμη εταιρεία, με την οποία έχει υπάρξει επικοινωνία και η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία.

Η ίδια επισημαίνει ότι οι προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσουν σύγχυση ως προς την πραγματική εξέλιξη των τιμών, γι’ αυτό και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση της αγοράς.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ξεκαθαρίσει ότι η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας συνεχίζεται και πως «δεν θριαμβολογούμε και δεν επαναπαυόμαστε», καθώς οι διεθνείς εξελίξεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα και πιέσεις στις τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που έχει επικαλεστεί ο υπουργός, οι τιμές των τροφίμων μειώθηκαν κατά 2,3% από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός των τροφίμων διαμορφώθηκε στο -0,4%.

Τα πλήρη στοιχεία για τους κωδικούς που θα συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, καθώς και η εκτίμηση για το συνολικό οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τα νοικοκυριά, αναμένεται να παρουσιαστούν τη Δευτέρα