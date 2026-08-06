ΔΕΘ: Πάνω από 204 εκατ. ευρώ για έργο ανάπλασης

Το έργο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026 – 2030 και για την υλοποίηση του έχει προϋπολογιστεί το ποσό των 204,6 εκατ. ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού είναι η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων, παράλληλα με την αναβάθμιση των εκθεσιακών και συνεδριακών εγκαταστάσεων της ΔΕΘ, προκειμένου η ανάπλαση να δώσει μια νέα εικόνα στον ευρύτερο χώρο.

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Το έργο «Ανάπλαση της έκτασης της ΔΕΘ-HELEXPO στη Θεσσαλονίκη» εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, όπως αποφασίστηκε από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον αναπληρωτή υπουργό, Νίκο Παπαθανάση.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης είναι η δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμμάτων. Ενός ανοιχτού, σύγχρονου και πλήρως προσβάσιμου δημόσιου χώρου, με εκτεταμένο πράσινο, χώρους αναψυχής, πολιτισμού και υπαίθριων εκδηλώσεων, που θα αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, η λειτουργία της ΔΕΘ θα συνεχιστεί απρόσκοπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής. Το έργο έχει σχεδιαστεί να υλοποιηθεί σταδιακά, σε τρεις φάσεις, ώστε να μην διακοπεί η εκθεσιακή δραστηριότητα.

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Το έργο περιλαμβάνει:

Την κατασκευή δύο νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 43.000 τ.μ.

Την πλήρη ανακαίνιση και λειτουργική αναβάθμιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»,

Τη δημιουργία περίπου 1.000 υπόγειων θέσεων στάθμευσης,

Τη διαμόρφωση περίπου 120 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων και κοινόχρηστων υποδομών με χαρακτηριστικά Μητροπολιτικού Πάρκου,

Συνολική παρέμβαση σε έκταση περίπου 89.000 τ.μ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για την υλοποίηση του έργου, επισημαίνεται πως η χρηματοδότηση μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη στρατηγική προτεραιότητα που αποδίδει η κυβέρνηση στην υλοποίηση μεγάλων δημόσιων επενδύσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις τοπικές κοινωνίες και το αστικό περιβάλλον.