Αεροδρόμιο Πάρου: Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η αναβάθμιση των υποδομών με 45,4 εκατ. ευρώ

Στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030 εντάχθηκε το έργο για την αναβάθμιση του νέου αεροδρομίου της Πάρου, με συνολικό προϋπολογισμό 45,44 εκατ. ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση παρεμβάσεων που αναμένεται να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα και τη δυναμικότητα της αεροπορικής πύλης του νησιού.

Το έργο στο αεροδρόμιο της Πάρου προβλέπει την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ., καθώς και νέου πύργου ελέγχου, πυροσβεστικού σταθμού, φυλακίου ασφαλείας και μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

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Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος και θα αναβαθμιστεί το εσωτερικό οδικό δίκτυο του αεροδρομίου.

Επέκταση του διαδρόμου και των χώρων στάθμευσης

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης η επέκταση του δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών, καθώς και η επιμήκυνση του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης από 1.400 μέτρα σε 1.799 μέτρα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν ακόμη όλες τις απαραίτητες υποδομές ασφάλειας και τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για τη λειτουργία του αναβαθμισμένου αεροδρομίου.

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Παράλληλα, χρηματοδοτούνται οι αναγκαίες αρχαιολογικές εργασίες, καθώς και οι συνδέσεις και αποκαταστάσεις δικτύων κοινής ωφέλειας, ώστε το έργο να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις.

Ολοκλήρωση έως το τέλος του 2030

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ολοκλήρωση της αναβάθμισης του αεροδρομίου έχει ορίζοντα την 31η Δεκεμβρίου 2030.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση του έργου το αεροδρόμιο της Πάρου θα αποκτήσει σύγχρονες εγκαταστάσεις, αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα και αναβαθμισμένες υπηρεσίες, καλύπτοντας τις αυξανόμενες ανάγκες του νησιού.

Όπως σημείωσε, η αναβάθμιση των αεροπορικών υποδομών ενισχύει τη συνδεσιμότητα των νησιών και δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες, συμβάλλοντας παράλληλα στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού.