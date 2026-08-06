Η Ελλάδα ζητά από την Κομισιόν ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ

Η Ελλάδα, μέσω του Κυριάκου Πιερρακάκη, υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την επέκταση της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν και επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Το αίτημα που κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει ως στόχο να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για επενδύσεις που αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ έως το 2028.

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Οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους και θα εξαιρούνται από το όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών που προβλέπει το ευρωπαϊκό πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης, έως 0,3% του ΑΕΠ ετησίως και έως 0,6% σωρευτικά μέχρι το 2028.

Ποια έργα περιλαμβάνει η ενεργειακή ρήτρα

Το αίτημα αφορά επενδύσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας της χώρας, ενώ μεταξύ των έργων που αναμένεται να ενταχθούν περιλαμβάνονται:

Υποδομές αποθήκευσης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων

Υποδομές που ενισχύουν τη λειτουργία και την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος

Η τελική εξειδίκευση των επενδύσεων θα γίνει το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

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Η δημοσιονομική ευελιξία και οι κανόνες της ΕΕ

Η δυνατότητα επέκτασης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής προκύπτει μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου μηχανισμού, ο οποίος αρχικά αφορούσε μέτρα για την άμυνα.

Πλέον, το πλαίσιο μπορεί να καλύψει και δράσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών ενεργειακών συστημάτων και επιταχύνουν τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα.

Οι σχετικές δαπάνες, αν και δεν θα υπολογίζονται στο ανώτατο όριο αύξησης των καθαρών πρωτογενών δαπανών, θα συνεχίσουν να προσμετρώνται στο πρωτογενές αποτέλεσμα και στο δημόσιο χρέος.

Στόχος η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας

Η ελληνική πλευρά επιδιώκει μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας να επιταχύνει επενδύσεις που θα μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση, θα ενισχύσουν τις υποδομές και θα στηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο ανθεκτικό ενεργειακό μοντέλο.

Η υποβολή του αιτήματος εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης για αξιοποίηση των νέων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων χρηματοδότησης και μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση κρίσιμων ενεργειακών έργων.