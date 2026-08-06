Μακρο-οικονομία

Χρηματοδότηση 1,44 εκατ. ευρώ στο Γηροκομείο Αθηνών για ενεργειακή αναβάθμιση και ανακατασκευή

Τα χρήματα δίνονται από πόρους του Πράσινου Ταμείου
Φωτογραφία iStock
Φωτογραφία iStock
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Χρηματοδότηση ύψους 1.435.547,88 ευρώ εξασφάλισε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να ενισχύσει το έργο του Γηροκομείου Αθηνών μέσα από έργα ενεργειακής αναβάθμισης και ανακατασκευής των υποδομών του.

Η χρηματοδότηση για τις ανάγκες του Γηροκομείου Αθηνών, προέρχεται από πόρους του Πράσινου Ταμείου και εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2026», κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, κατά τη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2026.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, στάθηκε στη σημασία της καλύτερης διαβίωσης των ενοίκων του Γηροκομείου Αθηνών, αλλά και στην εκπλήρωση σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης.

«Υποστηρίζουμε το σημαντικό έργο που επιτελεί εδώ και ενάμιση αιώνα το Γηροκομείο Αθηνών, χρηματοδοτώντας την ανακατασκευή των υποδομών του με στόχο να γίνουν πιο ανθεκτικές και βιώσιμες, αλλά και να προσφέρουν καλύτερης συνθήκες διαβίωσης στους ενοίκους του. Εκπληρώνουμε, με αυτόν τον τρόπο, τη δέσμευση του Πρωθυπουργού προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου και τους ανθρώπους, που σήμερα λαμβάνουν τη φροντίδα μιας τόσο σημαντικής δομής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σταύρος Παπασταύρου.

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Μακρο-οικονομία
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