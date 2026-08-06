Βιομηχανία: Ο ΣΒΕ ζητά συνεκτικό εθνικό σχέδιο με σαφείς στόχους

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εκ νέου ενεργοποίηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά η ελληνική βιομηχανία χρειάζεται περισσότερα.

Την ικανοποίηση της εξέφρασε η διοίκηση του ΣΒΕ για την επιλογή της κυβέρνησης να ενεργοποιήσει και πάλι την Κυβερνητική Επιτροπή βιομηχανίας, τονίζοντας πως είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα μπροστά σε όσα έχουν να γίνουν.

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Η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, τόνισε ότι η εκ νέου ενεργοποίηση της επιτροπής επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανία και η μεταποίηση βρίσκονται στον πυρήνα της αναπτυξιακής συζήτησης. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ζητούμενο για τον ΣΒΕ ζητούμενο παραμένει ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο, που θα θέσει τη βιομηχανία στο επίκεντρο του παραγωγικού προτύπου της χώρας.

Η Λουκία Σαράντη, συμμετείχε στη συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και των εκπροσώπων της βιομηχανίας.

Οι παρεμβάσεις που παρουσιάστηκαν κατά τη συνεδρίαση, σε ό,τι αφορά τις παραγωγικές επενδύσεις, την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, τα Επιχειρηματικά Πάρκα, τις υποδομές και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία κινούνται, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΒΕ, προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ θετική κρίνεται η πρόβλεψη συγκεκριμένων παραδοτέων, χρονοδιαγραμμάτων και μηχανισμού παρακολούθησης.

Στη σχετική ανακοίνωση του ΣΒΕ επισημαίνεται πως «παραμένει, ωστόσο, αναγκαίο οι επιμέρους δράσεις να ενταχθούν σε ένα συνεκτικό εθνικό σχέδιο για τη βιομηχανία, με σαφείς στόχους και συντονισμένη αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων ανταγωνιστικότητας: ενεργειακό κόστος, υποδομές, επενδύσεις, ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη».