Διευκρινήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΝ σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Σε διευκρινήσεις σχετικά με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΕΧΠ) για τον Τουρισμό προχωρά το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ), απαντώντας σε δημοσιεύματα που σύμφωνα με το υπουργείο είναι αναληθή.

Οι διευκρινήσεις του ΥΠΕΝ έχουν να κάνουν με τους ισχυρισμούς για το αν επιτρέπεται η δόμηση σε απόσταση 25 μέτρων από τη θάλασσα και αν το νέο ΕΧΠ οδηγεί σε «τσιμεντοποίηση» των παραλιών και κάνει κακό στον τουρισμό

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Το υπουργείο τονίζει πως το νέο ΕΧΠ για τον Τουρισμό όχι μόνο δεν μειώνει την περιβαλλοντική προστασία, αλλά την ενισχύει και αυστηροποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο.

Σε σχετική ενημέρωση το υπουργείο αναφέρει πως η απόσταση των 50 μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την τοποθέτηση των κύριων κτιρίων των ξενοδοχείων διατηρείται απολύτως και το νέο Ειδικό Χωροταξικό δεν επιτρέπει την κατασκευή ξενοδοχείων στα 25 μέτρα ούτε μεταβάλλει προς το δυσμενέστερο οποιονδήποτε ισχύοντα όρο δόμησης, αλλά, αντίθετα, προσθέτει ένα νέο και αυστηρότερο επίπεδο προστασίας.

Το ΕΧΠ προβλέπει ρητά: «Μηδέν έως είκοσι πέντε (0–25) μέτρα από την ακτογραμμή: πλήρης απαγόρευση διαμορφώσεων και κατασκευών. Επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις για πρόσβαση ΑμεΑ και ασθενοφόρου, καθώς και έργα που προβλέπονται από τον ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ο τελευταίος τροποποιήθηκε από τον ν. 5170/2025 (Α’ 6).»

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Η ρύθμιση αυτή, όχι μόνο δεν έρχεται σε αντίθεση με το ισχύον νομικό πλαίσιο, αλλά το αυστηροποιεί υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στη ζώνη των πρώτων 25 μέτρων από την ακτογραμμή απαγορεύεται συνολικά κάθε νέα διαμόρφωση και κατασκευή, με μόνον απολύτως αναγκαίες και περιοριστικά προβλεπόμενες εξαιρέσεις (όπως για παράδειγμα πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, ασθενοφόρων κ.ά), ενώ έως σήμερα δεν υπήρχε καμία τέτοια πρόβλεψη, σε περιοχές εκτός σχεδίου.

Επομένως, τα 25 μέτρα δεν αποτελούν νέα απόσταση δόμησης. Αποτελούν μία πρόσθετη, οριζόντια ζώνη προστασίας, η οποία λειτουργεί σωρευτικά με όλους τους περιορισμούς που ήδη προβλέπει η νομοθεσία.

Αντίστοιχα, για τις Κυκλάδες και τις λοιπές περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή τουριστικά επιβαρυμένες νησιωτικές περιοχές, εισάγονται πρόσθετοι περιορισμοί στη δόμηση. Η απαιτούμενη αρτιότητα αυξάνεται, ανάλογα με την κατηγορία της περιοχής, από 8 έως 16 στρέμματα (εκτός σχεδίου περιοχές). Παράλληλα, για πρώτη φορά εισάγεται κριτήριο δυναμικότητας με βάση τον αριθμό των κλινών, με ανώτατο όριο τις 100 κλίνες στις προβλεπόμενες κατηγορίες. Συνεπώς, οι δυνατότητες δόμησης δεν διευρύνονται· περιορίζονται και υπάγονται σε αυστηρότερους κανόνες.

Το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν αφαιρεί τίποτα από την υφιστάμενη περιβαλλοντική προστασία. Αντίθετα, προσθέτει νέους περιορισμούς και εγγυήσεις, υπηρετώντας μία σαφή αρχή: τουριστική ανάπτυξη με κανόνες, μέτρο και σεβασμό στο περιβάλλον.