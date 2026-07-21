Άλμα 25,8% στις τουριστικές εισπράξεις στο πεντάμηνο – Τα μηνύματα της αγοράς

Πολύ μεγάλη άνοδο της τάξης του 25,8% κατέγραψαν το πρώτο πεντάμηνο του 2026 οι εισπράξεις από τον τουρισμό συγκριτικά με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδας).

Παρά ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που συνέχισε να διευρύνεται, σύμφωνα με την ΤτΕ, ο τουρισμός συνεχίζει να συνεισφέρει θετικά.

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Τα στοιχεία δείχνουν ότι στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μάϊου του τρέχοντος έτους οι τουριστικές εισπράξεις ξεπέρασαν τα 17 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 17,3 δισ. ευρώ από 15,6 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο του 2025. Σημαντική συνεισφορά σε αυτή την επίδοση είχε ο Μάιος, κατά τη διάρκεια του οποίου, οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν σε 5,079 δισ. ευρώ έναντι 4,514 δισ. ευρώ τον Μάϊο του 2025.

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδας για το ισοζύγιο πληρωμών τον Μάιο το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταφορών κατέγραψε μικρή αύξηση. Σε σχέση με το πρώτο πεντάμηνο του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 25,8%.

Ενθαρρυντικά μηνύματα

Εντωμεταξύ, ενθαρρυντικά μηνύματα και για τους επόμενους μήνες έρχονται από την αγορά. Παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η πρόεδρος του ΣΕΤΕ εκφράζει αισιοδοξία. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης η Αγάπη Σμπώκου, η Ελλάδα συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρές επιδόσεις έναντι βασικών ανταγωνιστικών προορισμών, ενώ θετικές είναι οι ενδείξεις και για την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Η πρόκληση πλέον δεν είναι μόνο η διατήρηση της δυναμικής, αλλά η αναβάθμιση της ποιότητας του ελληνικού τουρισμού, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των προορισμών και η ευρύτερη διάχυση των οφελών του στην οικονομία και τις τοπικές κοινωνίες» ανέφερε χαρακτηριστικά.