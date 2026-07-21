Eurostat: Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στη μείωση του δημόσιου χρέους – Ταχύτερος ρυθμός αποκλιμάκωσης και στην ιστορία του ΟΟΣΑ

To δημόσιο χρέος στη χώρα μας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες το α’ τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την επίδοσή της στην αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις πέντε ετών, σε σύγκριση με το υψηλό που καταγράφηκε στο απόγειο της πανδημίας, το α’ τρίμηνο του 2021, όταν οι οφειλές της χώρας μας ισοδυναμούσαν με το 212,9% της ελληνικής οικονομίας.

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Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο στην ιστορία των χωρών μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Μετά την εξέλιξη αυτή, η Ελλάδα έχει καλύψει σημαντικό μέρος της διαφοράς που τη χωρίζει από τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Μολονότι παραμένει η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ, ως συνέπεια των δανείων στήριξης που έλαβε την εποχή των μνημονίων, πλέον απέχει λιγότερες από πέντε μονάδες από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί σήμερα στο 138,9% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο (109,1%) και η Ισπανία (101,6%). Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι σύντομα η χώρα μας δεν θα έχει το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ.

Επισημαίνεται μάλιστα ότι η μείωση του δημοσίου χρέους στη χώρα μας δεν επιτυγχάνεται μόνο ως προς ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτα μεγέθη, αφού στο α’ τρίμηνο του έτους μειώθηκε κατά περισσότερα από 6 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ, έναντι 366 δισ. τον περσινό Μάρτιο.

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Η μείωση του ελληνικού χρέους έρχεται σε μία περίοδο που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δυσκολεύονται να θέσουν υπό έλεγχο τα δημοσιονομικά τους. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, σε 19 κράτη μέλη καταγράφηκε αύξηση του λόγου χρέος-ΑΕΠ, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος να είναι αυξημένος κατά 1,5 μονάδες στο επίπεδο των «27». Η Ελλάδα, στον αντίποδα, ανήκει στα μόλις οκτώ κράτη όπου υπήρξε μείωση χρέους, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίδοση.

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, η μείωση του χρέους έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, πρωτίστως διότι περιορίζει το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου δανεισμού και ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Όπως έχει τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η μείωση του χρέους αποτελεί τη σημαντικότερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, διότι πλέον δεν μεταφέρονται στην επόμενη γενιά νέα δυσθεώρητα βάρη, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες.

«Μικρότερο δημόσιο χρέος, σημαίνει λιγότεροι τόκοι για την εξυπηρέτησή του και λιγότερες επιβαρύνσεις για τις επόμενες γενιές», σημείωσε χαρακτηριστικά πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού.