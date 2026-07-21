Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Στα 8,9 δισ. ευρώ το έλλειμμα στο πεντάμηνο – Άνοιξε η «τρύπα» παρά τον ισχυρό τουρισμό

Στα 8,9 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, αυξημένο κατά 1,6 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, παρά την καλύτερη εικόνα στις εξαγωγές, τον τουρισμό και τις υπηρεσίες.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών καταγράφει τη διαφορά ανάμεσα στα χρήματα που εισέρχονται στη χώρα από εξαγωγές, τουρισμό, μεταφορές και εισοδήματα και σε εκείνα που φεύγουν για εισαγωγές, τόκους, μερίσματα και άλλες πληρωμές προς το εξωτερικό. Όταν το ισοζύγιο εμφανίζει έλλειμμα, σημαίνει ότι η οικονομία πληρώνει στο εξωτερικό περισσότερα από όσα εισπράττει και η διαφορά πρέπει να καλυφθεί με δανεισμό, επενδύσεις ή άλλες εισροές κεφαλαίων.

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Βελτίωση σε εξαγωγές και τουρισμό

Η επιδείνωση δεν προήλθε από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς σε αυτά τα δύο μέτωπα η εικόνα ήταν καλύτερη από πέρυσι.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών περιορίστηκε στα 12,3 δισ. ευρώ, από 13,8 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν ταχύτερα από τις εισαγωγές.

Η αξία των εξαγωγών αγαθών ενισχύθηκε κατά 13,9%, φθάνοντας τα 22,4 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,9%, στα 34,7 δισ. ευρώ. Χωρίς τα καύσιμα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι εισαγωγές κατά 3,8%.

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Θετική ήταν και η συμβολή των υπηρεσιών, το πλεόνασμα των οποίων διευρύνθηκε στα 4,6 δισ. ευρώ, από 4 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Καθοριστικό ρόλο είχε ο τουρισμός, καθώς οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,9%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ενισχύθηκαν κατά 25,8% και διαμορφώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ. Βελτιωμένη ήταν και η εικόνα στις μεταφορές.

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό έλλειμμα από αγαθά και υπηρεσίες περιορίστηκε στα 7,8 δισ. ευρώ, από 9,7 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Πού άνοιξε η «τρύπα»

Η βελτίωση αυτή δεν ήταν αρκετή για να συγκρατήσει το συνολικό έλλειμμα, καθώς η εικόνα επιδεινώθηκε σημαντικά στα πρωτογενή και κυρίως στα δευτερογενή εισοδήματα.

Το έλλειμμα των πρωτογενών εισοδημάτων, όπου καταγράφονται μεταξύ άλλων τόκοι, μερίσματα, κέρδη και αμοιβές εργασίας, σχεδόν διπλασιάστηκε στα 1,4 δισ. ευρώ, από 780,9 εκατ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο του 2025.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η μεταβολή στα δευτερογενή εισοδήματα, στα οποία περιλαμβάνονται μεταβιβάσεις χρημάτων χωρίς άμεσο αντάλλαγμα, όπως ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και άλλες πληρωμές.

Το σχετικό πλεόνασμα περιορίστηκε σε μόλις 241,2 εκατ. ευρώ, από 3,2 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Η μεταβολή συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με το γεγονός ότι τον Μάιο του 2025 είχε εκταμιευθεί η πέμπτη δόση των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία είχε ενισχύσει τα περσινά στοιχεία.

Σχεδόν 1 δισ. ευρώ το έλλειμμα μόνο τον Μάιο

Μόνο τον Μάιο του 2026, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 960,2 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 956,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο του 2025, όταν ήταν σχεδόν μηδενικό.

Και σε αυτή την περίπτωση, η εικόνα σε αγαθά και υπηρεσίες ήταν βελτιωμένη. Το μεταξύ τους ισοζύγιο πέρασε σε πλεόνασμα 185,4 εκατ. ευρώ, από έλλειμμα 191,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 10,9% και οι αφίξεις κατά 12,2%. Ωστόσο, το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων πέρασε από πλεόνασμα 514,8 εκατ. ευρώ σε έλλειμμα 394,9 εκατ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα των πρωτογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε στα 750,7 εκατ. ευρώ.

Μαζί με το ισοζύγιο κεφαλαίων, οι συνολικές ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 8,6 δισ. ευρώ το πρώτο πεντάμηνο.

Την ίδια περίοδο, οι άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 6,1 δισ. ευρώ, ενώ τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας αυξήθηκαν στα 20,9 δισ. ευρώ, από 15,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου του 2025.