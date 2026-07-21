Το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, 2026 έως 2030 – Οι στόχοι

Το σχέδιο για τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας στην μετά το Ταμείο Ανάκαμψης εποχή παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια εκδήλωσης για τo Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026-2030, που πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, μελών της Κυβέρνησης και Βουλευτών, Περιφερειαρχών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, Επιμελητηρίων, Οργανισμών και Φορέων.

Ο Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας για το ΕΠΑ 2026-2030 σημείωσε ότι το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισ. ευρώ, το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισ. ευρώ, ενώ το 2026 οι πόροι ανέρχονται στο ύψος-ρεκόρ των 16,7 δισ. ευρώ.

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Όπως είπε, το ΕΠΑς 2026-2030 είναι η έμπρακτη απόδειξη ότι η χώρα μας μπορεί να σχεδιάζει με αυτοπεποίθηση, να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους και, κυρίως, να επιστρέφει αυτούς τους πόρους σε στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας. Ανέρχεται σε 17,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030. Σε αυτά προστίθενται 5,8 δισ. ευρώ για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Συνολικά, κινητοποιούνται 23 δισ. ευρώ εθνικών πόρων. Δηλαδή περίπου διπλάσιοι πόροι από την περίοδο 2021-2025.

Οι πόροι αυτοί δεν είναι αριθμοί σε έναν προϋπολογισμό. Είναι δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικές υποδομές. Είναι έργα ύδρευσης, ψηφιακές υπηρεσίες, επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και στην καινοτομία. Είναι στήριξη της επιχειρηματικότητας, της βιομηχανίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επενδύσεων. Είναι παρεμβάσεις για τη στέγαση, το δημογραφικό, την πράσινη μετάβαση και την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Μεταξύ άλλων ο κ. Παπαθανάσης τόνισε ότι η διαδρομή για το 2030 έχει στόχο:

να δημιουργηθούν πολύ περισσότερες από τις 560.000 νέες θέσεις εργασίας που ήδη δημιουργήθηκαν και

να μειωθεί ακόμα περισσότερο από το 8,1% η ανεργία.

να αυξηθούν πολύ περισσότερο από το 83% τις επενδύσεις, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η αντίστοιχη αύξηση ήταν μόλις 4,3%.

να συνεχιστεί η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, που ενισχύθηκε κατά 22%, έναντι 1,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση

να συνεχιστεί η αύξηση των εξαγωγών και οι άμεσες ξένες επενδύσεις, που πλέον κατευθύνονται περισσότερο σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας για την χώρα

να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο οι ψηφιακές συναλλαγές μέσω του gov.gr, που από 94 εκατομμύρια το 2020 αυξήθηκαν σε 2,7 δισ. το 2025

«Θέλουμε την Ελλάδα ακόμα πιο παραγωγική, πιο εξωστρεφή, πιο ψηφιακή και πιο ανθεκτική. Το σχέδιο μας για το 2030 είναι καθαρό. Συνεχίζουμε την δουλειά για μια Ελλάδα με ακόμα πιο σύγχρονες υποδομές. Με ισχυρή δημόσια υγεία και καλύτερη παιδεία. Με ψηφιακό κράτος και πολύ λιγότερη γραφειοκρατία. Με ανταγωνιστική βιομηχανία, δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Με πραγματικές ευκαιρίες για τις νέες και τους νέους, ώστε να ζουν το παρόν και να δημιουργούν το μέλλον στην πατρίδα τους, για την πατρίδα τους. Όπου κάθε ευρώ δημόσιας επένδυσης παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα και δημιουργεί μεγαλύτερη υπεραξία για την κοινωνία στο σύνολό της και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Παπαθανάσης.