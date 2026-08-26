ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 43.000 ανέργους 55 ετών και άνω σε φορείς του δημοσίου

Μέσα από τη δημιουργία 43.000 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε φορείς του Δημοσίου, η ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) δίνει την ευκαιρία σε άνεργους πολίτες άνω των 55 ετών προκειμένου να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας με πρόγραμμα επιχορήγησης.

Όπως ενημερώνει η ΔΥΠΑ σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα έχει διάρκεια 12 μηνών και θα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

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Από το πρόγραμμα αυτό της ΔΥΠΑ, θα επωφεληθούν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ηλικίας άνω των 55 ετών.

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Προχωρώντας σε διευκρινήσεις, η ΔΥΠΑ τονίζει ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στους εξής:

Κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας

Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα

Δείτε εδώ περισσότερα για τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ