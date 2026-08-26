Πρόγραμμα ύψους 60,4 εκατ. ευρώ για περιβαλλοντική ανάπλαση της Αττικής

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο παρουσίασαν την Τετάρτη (26.8.2026) το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική», συνολικού προϋπολογισμού 60,4 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα 13 παρεμβάσεων σε δημόσιους χώρους, στο αστικό πράσινο και στις υποδομές δήμων της Αττικής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αναπλάσεις πλατειών και πάρκων, δημιουργία και αναβάθμιση χώρων πρασίνου, νέες φυτεύσεις, πεζοδρόμια και διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους, χώρους άθλησης και αναψυχής, καθώς και την εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού.

Παράλληλα, το πρόγραμμα ενσωματώνει λύσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, όπως βιοκλιματικά υλικά, σύγχρονα συστήματα άρδευσης, βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων υδάτων και παρεμβάσεις για τη βελτίωση του μικροκλίματος.

Αναλυτικά οι παρεμβάσεις

Αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κοπανά στους Δήμους Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού

Βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στον Δήμο Ηλιούπολης

Επέκταση του ποδηλατοδρόμου στην οδό 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βριλησσίων

Αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου στο Δήμο Λυκόβρυσης–Πεύκης

Ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου στο Δήμο Μεταμόρφωσης

Φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Χαλανδρίου

Αναβάθμιση του Οικογενειακού Πάρκου 208 στον Δήμο Ελληνικού–Αργυρούπολης

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά–Κύπρου στον Δήμο Παιανίας

Ανάπλαση της πλατείας Λ. Στάμου στη Μαγούλα, στον Δήμο Ελευσίνας

Ανάδειξη της Μαραθώνιας Διαδρομής και συναφείς παρεμβάσεις στον Δήμο Μαραθώνα

Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της Λεωφόρου Δεκελείας στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας–Νέας Χαλκηδόνας

Ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού και ενίσχυση του πρασίνου στον Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι «η πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Αλλάζει όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκι στην Ηλιούπολη. Αλλάζει όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης, αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Αυτή είναι η ουσία του έργου “Πράσινες Ανάσες για την Αττική”. Δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 13 Δήμους, για να βοηθήσουμε τους δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους. Ενώνουμε δυνάμεις με τον Περιφερειάρχη Αττικής, και διαχρονικά στενό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, το Πράσινο Ταμείο και τον Πρόεδρό του, Γιάννη Ανδρουλάκη και τους Δημάρχους. Κάνουμε τον σχεδιασμό πράξη και την πράξη έργα, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες της Αττικής».

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Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε πως μέσω του προγράμματος επιτυγχάνεται η ουσιώδης αναζωογόνηση δήμων του Λεκανοπεδίου με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες, επισημαίνοντας ότι η δράση έχει σχεδιαστεί με τρόπο συνεκτικό, που «θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, στάθηκε στο αποτύπωμα που θα έχει το έργο, λέγοντας ότι «είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την ένταξη 13 σημαντικών έργων που αναπλάθουν το αστικό περιβάλλον της Αττικής και έχουν ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πρόσημο. Υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των έργων αυτών».