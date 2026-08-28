e-ΕΦΚΑ: Ποιοι παίρνουν πίσω χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Χρήματα πίσω από τον e-ΕΦΚΑ θα λάβουν την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, δηλαδή ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, καθώς προχωρά η επιστροφή εισφορών που προσδιορίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Η επιστροφή αφορά τις εισφορές που προέκυψαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, μετά την επεξεργασία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ.

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Η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ.15/Δ΄/90598/11-11-2021 Υπουργική Απόφαση.

Ωστόσο, για όσους έχουν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το ποσό που θα επιστραφεί δεν θα είναι απαραίτητα το αρχικό ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Συγκεκριμένα, θα αποδίδεται το ποσό που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό των οφειλών τους, είτε αυτές είναι ρυθμισμένες είτε όχι, με το αρχικό ποσό που πρόκειται να επιστραφεί.

Τα χρήματα θα πιστωθούν αυτοματοποιημένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία αφορά τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ και έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη επεξεργασία.