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Μακρο-οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,6% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Αύξηση 9% στις οικοδομικές άδειες το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2025 - Μαΐου 2026
Construction site of an office building in Berlin. The new structure will be built in modular timber construction.
Φωτογραφία iStock
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Μεικτή εικόνα παρουσίασε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο αριθμός των οικοδομικών αδειών υποχώρησε οριακά, η επιφάνεια κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο συνολικός όγκος κατέγραψε μείωση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο εκδόθηκαν 2.669 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 585.896 τ.μ. επιφάνειας και 2.455.312 κ.μ. όγκου.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 4,6%. Αντίθετα, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας υποχώρησε κατά 3,6%.

Παρά τη μηνιαία υποχώρηση, η εικόνα στο σύνολο του τελευταίου δωδεκαμήνου παραμένει θετική.

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα μεγέθη που αφορούν την επιφάνεια και τον όγκο. Ειδικότερα, η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 14%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 19,9% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τη συνολικά θετική πορεία της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά το εξεταζόμενο δωδεκάμηνο.

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Μακρο-οικονομία
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