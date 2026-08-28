ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 3,6% στον όγκο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας τον Μάιο

Μεικτή εικόνα παρουσίασε η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς ο αριθμός των οικοδομικών αδειών υποχώρησε οριακά, η επιφάνεια κινήθηκε ανοδικά, ενώ ο συνολικός όγκος κατέγραψε μείωση.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Μάιο εκδόθηκαν 2.669 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 585.896 τ.μ. επιφάνειας και 2.455.312 κ.μ. όγκου.

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Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, ο αριθμός των αδειών μειώθηκε κατά 0,8%, ενώ η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 4,6%. Αντίθετα, ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας υποχώρησε κατά 3,6%.

Παρά τη μηνιαία υποχώρηση, η εικόνα στο σύνολο του τελευταίου δωδεκαμήνου παραμένει θετική.

Κατά την περίοδο Ιουνίου 2025 – Μαΐου 2026, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουνίου 2024 – Μαΐου 2025.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα μεγέθη που αφορούν την επιφάνεια και τον όγκο. Ειδικότερα, η επιφάνεια αυξήθηκε κατά 14%, ενώ ο όγκος ενισχύθηκε κατά 19,9% σε ετήσια βάση, αποτυπώνοντας τη συνολικά θετική πορεία της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας κατά το εξεταζόμενο δωδεκάμηνο.