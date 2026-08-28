Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Ανοιξιάτικα Χαλκιδικής - Σηκώθηκε ένα ελικόπτερο
Μακρο-οικονομία

Δημοπρασία ετήσιων έντοκων στις 2 Σεπτεμβρίου – Στόχος η άντληση 400 εκατ. ευρώ

Στη διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν και ιδιώτες με ανώτατο ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ
https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/istock-2013089711.jpg
Φωτογραφία iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το ελληνικό δημόσιο προχωρά σε δημοπρασία έντοκων γραμματίων στις 2 Σεπτεμβρίου, με τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) να αισιοδοξεί για άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων διαρκείας 52 εβδομάδων ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Σεπτεμβρίου 2027, με ημερομηνία διακανονισμού την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών. Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, με την περίοδο εγγραφών να ορίζεται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων). Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
126
67
60
51
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Fund managers: Σχέδιο για εγκατάσταση διεθνών επενδυτικών γραφείων στην Αθήνα – Το κίνητρο φόρου 5% και οι ανακοινώσεις που έρχονται
Το νέο φορολογικό πλαίσιο επιτρέπει σε ξένα funds να μεταφέρουν στελέχη και λειτουργίες στην Ελλάδα χωρίς να αποκτούν εδώ φορολογική κατοικία
ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΨΗΛΑ. Τρίτη 24 Ιουνίου 2025
Newsit logo
Newsit logo