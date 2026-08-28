Δημοπρασία ετήσιων έντοκων στις 2 Σεπτεμβρίου – Στόχος η άντληση 400 εκατ. ευρώ

Το ελληνικό δημόσιο προχωρά σε δημοπρασία έντοκων γραμματίων στις 2 Σεπτεμβρίου, με τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους) να αισιοδοξεί για άντληση 400 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου το Ελληνικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει δημοπρασία εντόκων γραμματίων διαρκείας 52 εβδομάδων ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Σεπτεμβρίου 2027, με ημερομηνία διακανονισμού την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2).

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Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η σταθμισμένη μέση τιμή των επιτυχουσών ανταγωνιστικών προσφορών. Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής, με την περίοδο εγγραφών να ορίζεται από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2026 έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του ΣΑΤ (Σύστημα Άυλων Τίτλων). Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (έντοκα γραμμάτια ή ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.