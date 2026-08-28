Μακρο-οικονομία

Ανακαίνιση κατοικίας: Παράταση επιλεξιμότητας και διεύρυνση κριτηρίων για κλειστά σπίτια

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
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Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικίας, καθώς δίνεται παράταση επιλεξιμότητας και διεύρυνση κριτηρίων μόνο για τα κλειστά σπίτια.

Στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις κλειστές κατοικίες, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους.

Η παράταση της προθεσμίας θα συμπεριληφθεί σε ΚΥΑ των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης

Τι αλλάζει στα κριτήρια

Επιπλέον, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης. Συνεπώς, αποσύρεται ο περιορισμός ως προς τον αριθμό χρηματοδότησης κλειστών κατοικιών και παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν αίτηση

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας είναι 380.000.

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) αντικαθίστανται οι λέξεις «παιδί» ή «παιδιά», που αναφέρονται στην αρχική ΚΥΑ της δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026 Β’ 3058) με τις λέξεις «ανήλικο τέκνο» ή «ανήλικα τέκνα« και ο πίνακας των εισοδηματικών κατηγοριών της ΚΥΑ διαμορφώνεται επίσημα ως εξής:

Τέλος, προστέθηκε ότι κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης στη δεύτερη διακριτή χρονικά φάση για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνεται, ότι ο αποκλεισμός επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών, που αποκτήθηκαν εντός του 2026 προκύπτει με σαφήνεια από την αρχική ΚΥΑ της Δράσης (86272ΕΞ/02-06-2026 Β’ 3058) σύμφωνα με την οποία η κλειστή κατοικία θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Οι ανοικτές κατοικίες, που αποκτήθηκαν εντός του 2026 είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση, ότι ο αιτών δήλωσε τη συγκεκριμένη ανοικτή κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται είτε μέσω του www.anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία Περιουσία και Φορολογία και υποκατηγορία Επιδοτήσεις πολιτών.

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