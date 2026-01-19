ΕΑΕΕ: Άνοδος 3,9% στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας το εννεάμηνο του 2025

Κατά 3,9% αυξήθηκε η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας στο εννεάμηνο του 2025, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (EAEE) για τα στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων ζωής.

Συγκεκριμένα, κατά το εννεάμηνο του 2025, η παραγωγή ασφαλίσεων ζωής και υγείας ανήλθε σε 2.469.195.323 ευρώ έναντι 2.377.233.056 ευρώ το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024. Πιο αναλυτικά, σημειώθηκε αύξηση 1,8% των ατομικών ασφαλίσεων, αύξηση 10,8% των ομαδικών και αύξηση 39,8% για το σύνολο των αντασφαλιστικών αναλήψεων.

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του εννεαμήνου 2025 ποσό 689,5 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου, εκ των οποίων 616,2 εκατ. ευρώ από τις ατομικές ασφαλίσεις και 73,3 εκατ. ευρώ από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Τα αντίστοιχα ποσά νέων εργασιών εννεαμήνου 2024 ήταν 754,6 εκατ. ευρώ στο σύνολο, εκ των οποίων 693,7 εκατ. ευρώ από τις ατομικές και 60,9 εκατ. ευρώ από τις ομαδικές ασφαλίσεις.

Σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 8,6%, αναλυόμενη σε μείωση 11,2% των ατομικών ασφαλίσεων και αύξηση 20,3% των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές εννεαμήνου 2025 ανήλθαν στα 442,8 εκατ. ευρώ στο σύνολο (εκ των οποίων 411,5 εκατ. ευρώ στις ατομικές ασφαλίσεις και 31,3 εκατ. ευρώ στις ομαδικές).

Αυξήθηκαν και οι αποζημιώσεις το εννεάμηνο του 2025

Σε σχέση με το εννεάμηνο 2024 η μείωση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας, έφθασε το 0,5% στο σύνολο, μεριζόμενη σε μείωση κατά 0,5% των ατομικών συμβολαίων και αύξηση 8,6% των ομαδικών.

Η αύξηση των αποζημιώσεων κατά το εννεάμηνο του 2025, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024, έφθασε το 2,9% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 1,1% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και αύξηση κατά 8,8% των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Στην έρευνα του εννεαμήνου 2025 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 20 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 99,5% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, ενώ 16 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.