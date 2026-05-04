Πιερρακάκης για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ: Πιστεύουμε στην διατλαντική σχέση αλλά αν υπάρξει απόκλιση όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι

Τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και τις αμερικανικές απειλές για δασμούς που ανατρέπουν τα δεδομένα για την ευρωπαϊκή οικονομία σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Kατά την άποψή του κ. Πιερρακάκη, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται τώρα η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία είναι ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας πάνω σε ό,τι συμβαίνει στα Στενά του Ορμούζ και στη Μέση Ανατολή. Αυτό ανέφερε απαντώντας σε ερώτημα του δημοσιογράφου του Bloomberg, Όλιβερ Κρουκ για τη στάση της Ευρώπης στα τεκταινόμενα.

«Θέλουμε να είμαστε ένας προβλέψιμος εταίρος στη διεθνή οικονομία. Πιστεύουμε στη διατλαντική σχέση. Τη θεωρούμε υπαρξιακά σημαντική για τον κόσμο, ωστόσο, αν υπάρξει απόκλιση από αυτά που έχουμε συμφωνήσει, προφανώς, όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ επανέλαβε ότι στόχος είναι να τηρηθεί το μέρος της συμφωνίας που αναλογεί στην Ευρώπη. «Αν αποκλίνουμε από αυτό, αν ένα επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας μπει στο τραπέζι -στην πράξη, όχι μόνο σε επίπεδο δημόσιου λόγου-, τότε προφανώς θα έχουμε όλες τις επιλογές διαθέσιμες. Αλλά ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, γιατί είναι υπαρξιακά σημαντικό να συντονιστούμε, να συνεργαστούμε και να διατηρήσουμε ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι η ΕΕ επιθυμεί να επικυρώσει τη συμφωνία που έχει καθοριστεί στην κοινή δήλωση. «Η ιδέα είναι ότι όλα θα εφαρμοστούν, αυτό ήταν το σχέδιο εξαρχής, αλλά είναι αρκετά προβληματικό το να προσθέτουμε επίπεδα αβεβαιότητας αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή».

Σχετικά με τον κίνδυνο ύφεσης ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση και συμφώνησε με την Κριστίν Λαγκάρντ ότι δεν βρισκόμαστε ακόμη στο πλαίσιο της κρίσης της δεκαετίας του 1970. «Προφανώς, αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται με το τι μπορεί να συμβεί στη Μέση Ανατολή στο άμεσο μέλλον. Εξαρτάται από τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων στα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία. Εξαρτάται επίσης από το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση όταν τα Στενά επανέλθουν πλήρως στην πρότερη λειτουργία τους. Και τέλος, εξαρτάται και από το καθεστώς που θα επικρατήσει στα Στενά του Ορμούζ μετά, καθώς και από το πώς θα ενσωματωθεί το ρίσκο στα ασφάλιστρα κινδύνου. Όλες οι κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ένα πλαίσιο αποδεκτών μέτρων, τα οποία πρέπει να είναι στοχευμένα, προσαρμοσμένα και, εξ ορισμού, προσωρινά. Το ΔΝΤ συμμετέχει επίσης σήμερα στις συνεδριάσεις για να αξιολογήσει αυτά τα μέτρα, και από την άποψη του τι λειτούργησε και τι όχι το 2022“, ανέφερε ο επικεφαλής του Eurogroup.

Μίλησε για τα διάφορα σενάρια που εξετάζει η ΕΕ προκειμένου να απαντήσει στην κρίση σημειώνοντας ότι είναι πιο καλά προετοιμασμένη από το 2022 ενώ λαμβάνει μέτρα ώστε η ενεργειακή κρίση να μην εξελιχθεί τελικά σε δημοσιονομική κρίση.

Για τη ρήτρα διαφυγής δεν πήρε σαφή θέση, σε αντίθεση με το θέμα της χρηματοδότησης της άμυνας. Όπως είπε, είναι η στιγμή της αλήθειας για την Ευρώπη. «Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε απλώς μια ενιαία αγορά ή μια παγκόσμια δύναμη, και τι είδους ρόλο θέλουμε να διεκδικήσουμε. Προσωπικά, πιστεύω ότι πρέπει να επιδιώξουμε το δεύτερο. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανέδειξε αυτή την ανάγκη», πρόσθεσε εξηγώντας ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής και η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προχώρησαν σε αυτή την ενεργοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης σε εργαλεία όπως το SAFE και σε πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναληφθούν στο μέλλον, όπως κοινές προμήθειες σε σχέση με το παρελθόν.