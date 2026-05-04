Θεοδωρικάκος: Δική μας ιδέα το πλαφόν 30% έως 50% στις χρεώσεις των δανείων

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια και κάρτες -οτιδήποτε χωρίς εμπράγματες εγγυήσεις μέχρι 100.000 ευρώ- σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στα Παραπολιτικά 90.1 FM εξηγώντας ότι το θέμα απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και η λογική της νομοθέτησης κατ’ εφαρμογήν δύο ευρωπαϊκών οδηγιών, έχει να κάνει με το να είναι απολύτως ενημερωμένοι οι καταναλωτές όταν παίρνουν ένα δάνειο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε πως με το νομοσχέδιο:

Μπαίνει τέλος στο καθεστώς με τα ψιλά γράμματα

Μπαίνει τέλος στις καταχρηστικές συμπεριφορές εις βάρος των καταναλωτών

Δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει από μια σύμβαση μέσα σε 14 ημέρες

Δίνεται το δικαίωμα όταν τέτοιου είδους συμβάσεις γίνονται μέσα από εφαρμογές, να ζητήσει να μιλήσει ο πολίτης με το ίδρυμα που δίνει το δάνειο

Μπαίνει πλαφόν στην προσαύξηση από ένα τέτοιο δάνειο την περίοδο που το ξεχρεώνει ο καταναλωτής, το οποίο κυμαίνεται από 30% έως 50%

Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως «όλα αυτά θα ισχύουν από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο και μετά. Δεν έχει αναδρομική ισχύ, διότι θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα και αδικίες ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους έναντι άλλων που δεν το έχουν πράξει μέχρι σήμερα».

Για την κριτική της αντιπολίτευσης ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ευρωπαϊκές οδηγίες και δεν είναι δική της νομοθέτηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι «υπάρχουν δύο ευρωπαϊκές οδηγίες που προβλέπουν ότι θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή το αργότερο ως τον Νοέμβριο του 2026. Το ακριβές περιεχόμενο όμως της νομοθέτησης είναι ευθύνη της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, το ποσοστό της προσαύξησης 30% έως 50% δεν το προβλέπει η ευρωπαϊκή οδηγία, η κάθε χώρα αποφασίζει ό,τι θέλει. Εμείς μελετήσαμε την κατάσταση, είδαμε τι κάνουν άλλες χώρες και είπαμε ότι θα νομοθετήσουμε το όριο 30% έως 50%. Θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση ύστερα από σχετική εισήγηση και συνεννόηση με την Τράπεζα της Ελλάδος. Η αντιπολίτευση δεν το λέει αυτό. Και οι μισές αλήθειες σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι καραμπινάτα ψέματα».

Πρόσθεσε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα πρέπει να τις ψηφίσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης «…Αντί να πουν ότι είναι σωστές πολιτικές, λένε ότι είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Το περιεχόμενο είναι δική μας επιλογή. Ας απαντήσουν: συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτή την επιλογή;», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως «γι’ αυτή την υπόθεση όπως και για όλες τις υπόλοιπες, έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και θα λάμψει η αλήθεια. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συγκεκριμένα, είναι ένα σκάνδαλο, διότι για πολλά χρόνια πολλοί έπαιρναν χρήματα που δεν δικαιούνταν. Πρέπει να τους βρει η δικαιοσύνη, να επιστρέψουν πίσω τα λεφτά στα δημόσια ταμεία και όσοι έχουν κάνει παραπτώματα να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Αυτό είναι όμως διαφορετικό απ’ αυτό που διερευνώνται οι βουλευτές μας. Δεν βλέπω – κατά την άποψή μου – ότι έχουν διαπράξει αδικήματα, ούτε ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Είμαι σίγουρος ότι είναι όλοι τους αθώοι».