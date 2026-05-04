Ο Πιερρακάκης στις Βρυξέλλες για Eurogroup και ECOFIN – Η ατζέντα των επαφών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης βρίσκεται από σήμερα (04.05.2026) στις Βρυξέλλες, για μια σειρά από σημαντικές συναντήσεις. Mεταξύ άλλων, θα προεδρέυσει στη σημερινή συνάντηση του Eurogroup.

Στις συνεδριάσεις του σημερινού Eurogroup θα βρεθούν στο επίκεντρο οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Eκτός από τον πρόεδρο, Κυριάκο Πιερρακάκη, στη συζήτηση θα συμμετάσχει η αναπλ. Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Τμήματος του Δ.Ν.Τ. Oya Celasun, η οποία θα παρουσιάσει την εκτίμηση του Ταμείου για τις μακροοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Τα υπόλοιπα θέματα στην ατζέντα του Eurogroup

Οι Υπουργοί των 21 χωρών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν, μεταξύ άλλων, ζητήματα που αφορούν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, την εμβάθυνση της τραπεζικής ένωσης και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα, οι Υπουργοί θα ενημερωθούν από τους επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), στο πλαίσιο της τακτικής εξαμηνιαίας τους αναφοράς.



Στην ατζέντα περιλαμβάνεται επίσης η παρουσίαση της έκθεσης FIVE Report για τη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, από τους Christian Noyer και Jörg Kukies, με επίκεντρο προτάσεις για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και τη βελτίωση της πρόσβασης νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε ιδιωτικά κεφάλαια, ενώ την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Οι αυριανές επαφές

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα απαντήσει αύριο (05.05.2026) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ερωτήσεις Ευρωβουλευτών για τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωζώνης, στα πλαίσια της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (ECON).

Στο αυριανό Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN), οι Υπουργοί θα συζητήσουν τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε πληροφορίες ΦΠΑ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία της αγοράς, βασικό στοιχείο της στρατηγικής για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU). Επίσης, θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις από τη Σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών της G20 της 16ης Απριλίου, καθώς και για τις εαρινές συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Οι «υποχρεώσεις» του Κυριάκου Πιερρακάκη στις Βρυξέλλες ολοκληρώνονται αύριο όταν και θα λάβει μέρος σε συζήτηση που οργανώνει το IE Competitiveness Hub, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο πάνελ θα συμμετέχουν ο Paolo Gentiloni, πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας και πρώην Επίτροπος Οικονομίας, και ο Carlos Cuerpo, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας.