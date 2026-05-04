Στουρνάρας: Υπαρκτός ο κίνδυνος ύφεσης στην Ευρωζώνη

Υπαρκτή και δικαιολογημένη η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη εκτιμά ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στον Φιλελεύθερο της Κύπρου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο Γιάννης Στουρνάρας, η ανησυχία για το ενδεχόμενο ύφεσης στην Ευρωζώνη είναι υπαρκτή και δικαιολογημένη, δεδομένης της νέας αρνητικής διαταραχής από την πλευρά της προσφοράς που προκαλεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και η εντεινόμενη αβεβαιότητα επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό, δεδομένης της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωζώνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αντίθεση με το 2022, η άνοδος του πληθωρισμού εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον ήδη ασθενέστερης ανάπτυξης, πιο αυστηρών χρηματοπιστωτικών συνθηκών και μειωμένου δημοσιονομικού χώρου, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και καθιστά τις οικονομίες πιο ευάλωτες. Παρότι η οικονομία της ευρωζώνης έχει επιδείξει ανθεκτικότητα, η δυναμική της παραμένει υποτονική, με την ανάπτυξη να επιβραδύνεται από περίπου 1,4% το 2025 σε 0,9% το 2026, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Μαρτίου της ΕΚΤ.

Τα εναλλακτικά σενάρια που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ υπογραμμίζουν την υπερίσχυση των καθοδικών κινδύνων για την ανάπτυξη, σύμφωνα με τον κ. Σουρνάρα. «Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δεν βρισκόμαστε στο δυσμενές σενάριο, καθώς η σχετική γεωπολιτική αποκλιμάκωση έχει συγκρατήσει τις πιο ακραίες εξελίξεις. Ωστόσο, σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και επανέναρξης των πολεμικών συγκρούσεων, ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει πιθανός, χωρίς να αποτελεί το βασικό σενάριο», προσθέτει.

Αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η τρέχουσα γεωπολιτική αβεβαιότητα τόσο στο κόστος χρηματοδότησης όσο και στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών, ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι είναι πιθανό να δούμε αύξηση της ροής νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως προερχόμενα από «ευάλωτα» νοικοκυριά ή από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλάδους ευαίσθητους σε μεταβολές των τιμών της ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν απέκλεισε δε, σε ένα δυσμενές σενάριο, να υπάρξει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της μεταβλητότητας στις αγορές αλλά και αναθεώρηση των επιχειρηματικών πλάνων των τραπεζών, λόγω χαμηλότερης ζήτησης για νέα δάνεια. Ωστόσο υπογράμμισε ότι τόσο οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, όσο και οι ευρωπαϊκές, εισέρχονται σε αυτήν την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη.

Για τη λειτουργία των θεσμών στην Ελλάδα ο ίδιος υποστήριξε ότι παρά τη σαφή πρόοδο, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος προϋποθέτει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης, ισχυρότερη λογοδοσία, πλήρη εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας, και σταθερή αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και διοικητικής αναποτελεσματικότητας.