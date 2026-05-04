Φόβοι για ραγδαίες ανατιμήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία υπό την νέα απειλή Τραμπ για αύξηση δασμών

Κραδασμούς στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν προκαλέσει οι απειλές του Τραμπ για εκ νέου αύξηση των δασμών στην Ε.Ε., με ένα μπαράζ αντιδράσεων από φορείς της αγοράς να έχουν θορυβήσει την παγκόσμια κοινότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε στο Truth Social την πρόθεσή του να αυξήσει τους δασμούς από 15% σε 25%, σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή (όπως υποστηρίζει) η Ένωση των 27 χωρών δεν τηρεί τους όρους της εμπορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι αντιδράσεις

Αυτή η απειλή δασμών στοχεύει άμεσα τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες που επηρεάζονται περισσότερο είναι κατά βάση γερμανικής προέλευσης, οι οποίες εισάγουν σημαντικό μερίδιο των οχημάτων που πωλούν στις ΗΠΑ από ευρωπαϊκά εργοστάσια. Αν και πολλές ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες λειτουργούν εργοστάσια συναρμολόγησης στις ΗΠΑ, εξακολουθούν να εισάγουν συγκεκριμένα μοντέλα από την Ευρώπη, όπως τη BMW Σειρά 3 και τη Mercedes-Benz S-Class.

Η γερμανική ένωση αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA) ζήτησε αποκλιμάκωση της δασμολογικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη δήλωση του Τραμπ. Η συγκεκριμένη αυτή ένωση είναι ένας από τους πιο ισχυρούς βιομηχανικούς ομίλους λόμπι στην Ευρώπη και παγκοσμίως, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των γερμανικών κατασκευαστών οχημάτων (όπως Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz) και των προμηθευτών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της VDA Χίλντεγκαρντ Μύλερ, δήλωσε ότι οι πρόσθετοι δασμοί θα έπλητταν σοβαρά την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας και της Ευρώπης σε ένα ήδη δύσκολο περιβάλλον και προέτρεψε τις δύο πλευρές να κινηθούν γρήγορα για να επιλύσουν την κατάσταση, προειδοποιώντας ότι ο υψηλότερος δασμός θα αυξήσει απότομα το κόστος.

Οι δηλώσεις Μερτς και πως επηρεάζεται η Ελλάδα

Ο γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι νέοι αμερικανικοί δασμοί στα ευρωπαϊκά οχήματα ενδεχομένως να πλήξουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι μόνο τη Γερμανία.

Εκτός από την συμβολή της Γερμανίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικό τομέα αυτοκινήτων, όπως είναι η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με παρόμοιο πρόβλημα.

Σε συνέντευξή του στο γερμανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ARD, ο Φρίντριχ Μερτς επισήμανε, αναφερόμενος στον Τραμπ και τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, ότι «έχει δίκιο να είναι κάπως απογοητευμένος». Σε ενδεχόμενο θέσπισης δασμών στο 25%, ο Καγκελάριος σημείωσε ότι: «Οι Αμερικανοί είναι έτοιμοι, οι Ευρωπαίοι όχι…γι’ αυτό ελπίζω πως θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία το ταχύτερο δυνατό».

Σε περίπτωση που οι δασμοί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας «εκτιναχτούν», ανάλογη πορεία θα πάρουν και τα ύψη των τιμών αυτών των προϊόντων, όπως προειδοποιεί και VDA, με πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να μετακυλιστεί το βάρος τους προς τους καταναλωτές. Αυτό θα είχε επιπτώσεις τόσο στην Αμερική, όσο και στην Ευρώπη και προφανώς στην Ελλάδα.

Τι οδήγησε τον Τραμπ μέχρι εδώ

Το 2025, ο αμερικανός πρόεδρος και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είχαν υπογράψει συμφωνία για τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές. Με τη συμφωνία αυτή καθοριζόταν ανώτατο όριο 15% στους τελωνειακούς δασμούς για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και των ανταλλακτικών τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο ανακοίνωσε την πρόθεσή του για νέα αύξηση στους δασμούς στα αυτοκίνητα και στα φορτηγά που εισάγονται από την ΕΕ υποστηρίζοντας ότι οι Βρυξέλλες δεν τηρούν την ήδη υπάρχουσα συμφωνία.

«Είναι απολύτως σαφές και συμφωνημένο ότι, εάν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά κατασκευάζονται σε εργοστάσια των ΗΠΑ, ΔΕΝ θα επιβάλλεται δασμός.», έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social, προσδοκώντας την ανάταση της αμερικανικής βιομηχανίας με την μεταφορά της παραγωγής των εργοστασίων από την Ευρώπη στην Αμερική.