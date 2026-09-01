ΕΕ: Οι διανυκτερεύσεις τουριστών αυξήθηκαν 1,2% σε 1,32 δισ. το α΄ εξάμηνο – Στο «βάθρο» η Ελλάδα

Ο τουρισμός παραμένει σταθερή αξία για την ελληνική οικονομία, όπως δείχνουν και οι διανυκτερεύσεις εντός ΕΕ που μετρήθηκαν στη χώρα το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς στην Ελλάδα διανυκτέρευσαν πάνω από 40 εκατ. άνθρωποι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρουν στοιχεία της Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή) για τον τουρισμό στην ΕΕ, 40,8 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις πραγματοποιήθηκαν από διεθνείς τουρίστες στην Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η Ελλάδα κατέγραψε αύξηση 1,7% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα κατά το πρώτο μισό του 2026 σε σύγκριση με το πρώτο μισό του 2025, μένοντας στην τρίτη θέση πανευρωπαϊκά πίσω μόνο από τις Ισπανία (91,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) και την Ιταλία (91,1 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις).

Συνολικά 1,321 δισεκατομμύρια διανυκτερεύσεις καταγράφηκαν σε τουριστικά καταλύματα σε ολόκληρη την ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 1,7 % σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η Ιρλανδία (+14,6%), η Μάλτα (+9,9%) και η Σλοβακία (+5,9%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο μερίδιο των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς, συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2025 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Από τις χώρες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση ως προς τις διανυκτερεύσεις που σημειώθηκαν στα εδάφη τους, η Κύπρος (-7,7%) και η Ρουμανία (-6,7%) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.