Θεοδωρικάκος: Έρχεται πρόγραμμα 17 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις γούνας

Τους στόχους της κυβέρνησης για άμεση στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας, αλλά και στο συνολικό σχέδιο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μέσα από πρόγραμμα στήριξης, ανάπτυξε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την επίσκεψη του στην Καστοριά.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναγνώρισε ότι ο κλάδος της γούνας, αλλά και η περιοχή της Καστοριάς έχουν υποστεί ισχυρό πλήγμα τα τελευταία χρόνια και για τον λόγο αυτό από τις 4 Σεπτεμβρίου ξεκινά πρόγραμμα στήριξης στις επιχειρήσεις,ύψους 17 εκατ. ευρώ.

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«Όλοι γνωρίζουμε ότι η Καστοριά τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας κυρίως του ρωσοουκρανικού πολέμου, έχει υποστεί ένα πολύ σημαντικό πλήγμα στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, καθώς έχει χαθεί μια τεράστια αγορά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις δοκιμάζονται και χάνονται θέσεις εργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Όπως τόνισε, το υπουργείο Ανάπτυξης έχει στηρίξει έμπρακτα τον κλάδο της γούνας με διαδοχικά προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 30 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας της Καστοριάς, με νέες δυνατότητες στον τουρισμό, την πρωτογενή παραγωγή, τη βιομηχανία και την επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στον Ε65, που έχει βελτιώσει την οδική σύνδεση της Καστοριάς με την υπόλοιπη χώρα, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών και τη μεταφορά προϊόντων και δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις και τουρισμό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο φράγμα Νεστορίου, το οποίο χαρακτήρισε έργο ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, καθώς και στη Σχολή Αστυφυλάκων στην Καστοριά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα συμβάλει συνολικά στην οικονομική δραστηριότητα της περιοχής.

Νέο πλαίσιο για την αγροδιατροφή

Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις παραμεθόριες περιοχές. Στην Καστοριά έχουν ήδη ενταχθεί επενδυτικά σχέδια σε κλάδους όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός, ενώ μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η επένδυση της Nexus Data για τη δημιουργία Data Center στη ΒΙ.ΠΕ. Καστοριάς, ύψους 26,7 εκατ. ευρώ, με ενίσχυση σχεδόν 20 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί 67 νέες θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την αγροδιατροφή, τονίζοντας ότι ανοίγει σημαντικές δυνατότητες και για επιχειρήσεις της Καστοριάς: «Θέλουμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η πολιτική με την οποία πιστεύουμε ότι μπορούμε να ανασυγκροτήσουμε την περιοχή: με έργα και πράξεις, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και την επιχειρηματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρικάκος.