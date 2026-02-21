Ειδική ομάδα για πληρωμές εφάπαξ στο Δημόσιο και για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιδιώτες

Συντονισμένο σχέδιο για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προωθεί το οικονομικό επιτελείο, με στόχο να διατηρηθεί η αποκλιμάκωσή τους που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο, όταν οι οφειλές μειώθηκαν κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Τον Δεκέμβριο οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου -μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων- σημείωσαν σημαντική πτώση στα 3,221 δισ. ευρώ από 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Εάν αφαιρεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οφειλές διαμορφώθηκαν στα 2,499 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο 2025, έναντι 3,016 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν.

Πρόκειται για σημαντική αντιστροφή πορείας έπειτα από αρκετούς μήνες ανόδου η οποία ήταν το αποτέλεσμα της άμεσης κινητοποίησης του υπουργείου Οικονομικών και των προειδοποιήσεων του προς τους φορείς του δημοσίου ότι θα υποστούν συνέπειες, μία από τις οποίες και η δημοσιοποίηση των ονομάτων τους, αν δεν επιταχύνουν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τον ιδιωτικό τομέα. Για το θέμα αυτό θα ασχοληθεί Επιτροπή που συνέστησε το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό τον εντοπισμό των αιτιών καθυστερήσεων στη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορέων του Δημοσίου

Ακόμη μία κίνηση προς την κατεύθυνση είναι και η Ειδική Ομάδα Εργασίας που συγκροτεί ο ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση της απονομής των εφάπαξ στους συνταξιούχους του Δημοσίου. Παρ’ ότι ο αριθμός των εκκρεμών εφάπαξ προς τους δημοσίους υπαλλήλους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ακόμη 1.000 υποθέσεις που δεν έχουν διευθετηθεί λόγω του αυξημένου βαθμού δυσκολίας που παρουσιάζουν.

Στόχος είναι μέσω της Ειδικής Ομάδας Εργασίας να εκκαθαριστούν το ταχύτερο δυνατόν οι υποθέσεις αυτές. Η συγκεκριμένη ομάδα θα ξεκινήσει το έργο της από 1ης Μαρτίου 2026 και θα το ολοκληρώσει έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Σε ό,τι αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις για κύριες συντάξεις η εικόνα είναι η εξής: Τον μήνα Νοέμβριο ο αριθμός τους ήταν 14.430 εκ των οποίων περίπου 5.500 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ και για αγρότες με οφειλές έως 10.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι και για τις δύο αυτές κατηγορίες οφειλετών προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης είναι η ρύθμιση της οφειλής σε έως και 60 μηνιαίες δόσεις.

Συνολικά η εξέλιξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025 είναι η ακόλουθη: