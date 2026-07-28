ΕΚΤ: Μέσα στην πεντάδα της ευρωζώνης η Ελλάδα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να καταγράφουν επιδόσεις υψηλότερες από τον μέσο όρο της ευρωζώνης στη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας, κυρίως προς τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται τόσο στη συνολική πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και στη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο η Ελλάδα κατέγραψε την 8η υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης στην πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 9,44%, υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 4,22%, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΚΤ.

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Υψηλότερες επιδόσεις σημείωσαν μόνο η Βουλγαρία (16,26%), η Λετονία (14%) και η Μάλτα (10,87%). Σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία κατέγραψε επίδοση 4,25%, η Ισπανία 4,42% και η Πορτογαλία 8,65%.

Στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις (δάνεια προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις) η Ελλάδα κατέγραψε την 5η καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη με 11,28%, σχεδόν τριπλάσια του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (4,05%) ενώ προηγούνται η Ιρλανδία με ρυθμό 11,70%, η Βουλγαρία με 12,81%, η Λετονία με 14,60% και η Λιθουανία με 16,99%. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία σημείωσε ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης τον Ιούνιο 3,97%, η Ισπανία 4,74% και η Πορτογαλία 5,74%.

Όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, οι ελληνικές επιδόσεις φέρνουν τη χώρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της ευρωζώνης μετά από μια μακρά περίοδο συρρίκνωσης των καθαρών ροών στη στεγαστική πίστη (αν και από τον Οκτώβριο του 2025, η πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά πέρασε και πάλι σε θετικό έδαφος) .

Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούνιο στην Ελλάδα στο 2,83% έναντι 2,93% στην ευρωζώνη, με την Ιταλία στο 2,66%, την Ισπανία στο 3,53% και την Πορτογαλία στο 10,11%.