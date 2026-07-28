Παρέμβαση Τσάφου για το φυσικό αέριο: Να χαλαρώσει ο κανόνας πλήρωσης στις ευρωπαϊκές αποθήκες ώστε να πέσουν οι τιμές

Η ελληνική κυβέρνηση τάσσεται υπέρ μιας πιο διαλλακτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την πλήρωση των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου, που σήμερα καλούνται να φτάσουν το 90% πριν το χειμώνα.

Συγκεκριμένα, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος και το ΥΠΕΝ τονίζουν την ανάγκη αλλαγής του κανονισμού που επιβάλει οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου να έχουν πληρότητα 90% μέχρι την 1η Νοέμβριου.

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Όπως αναφέρει με σχετική ανάρτηση στο Linkedin ο κ. Τσάφος, «η συνεχιζόμενη πίεση στις ευρωπαϊκές τιμές του φυσικού αερίου οφείλεται, εν μέρει, στην αργή αναπλήρωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου στην Ευρώπη». «Κοιτάμε όμως τον σωστό αριθμό;», αναρωτιέται.

«Οι περισσότερες συζητήσεις επικεντρώνονται στο αποθηκευμένο αέριο έναντι της ωφέλιμης χωρητικότητας αερίου. Αυτή είναι επίσης η μέτρηση που χρησιμοποιούμε ως στόχο. Και με βάση αυτό το μέτρο, η τρέχουσα περίοδος πλήρωσης φαίνεται ανεπαρκής – πολύ κάτω από τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, η ζήτηση φυσικού αερίου έχει μειωθεί κατά 18% από το 2021. Χρειαζόμαστε λιγότερο φυσικό αέριο για να περάσουμε τον χειμώνα από ό,τι παλιά. Όταν συγκρίνει κανείς τα επίπεδα αποθήκευσης με τη ζήτηση, η τρέχουσα θέση μας βρίσκεται στη μέση και πιο κοντά στα τελευταία έτη.

Καθώς οδεύουμε προς μια άλλη χειμερινή περίοδο, είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε πέρα από τα προφανή στοιχεία και να δοκιμάσουμε πραγματικά το σύστημά μας – κατανοώντας παράλληλα πώς μπορεί να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια», σημείωσε ο υφυπουργός.