ΕΚΤ: «Χειρόφρενο» στα επιτόκια εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας

Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, εκτιμώντας ότι οι πρόσφατες παγκόσμιες εντάσεις και η ισχύς του ευρώ δεν έχουν ακόμη εκτροχιάσει την οικονομία.

Συγκεκριμένα, τα επιτόκια καταθέσεων της ΕΚΤ θα παραμείνουν στο 2%, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι αναλυτές και οι αγορές εκτιμούν ότι θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, με τις πιθανότητες αύξησης το 2026 να μειώνονται.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αφομοιώνουν μια γεμάτη γεγονότα αρχή του 2026, που περιλαμβάνει τις ισχυρότερες μέχρι σήμερα επιθέσεις κατά της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιπλέον δασμούς, αυτή τη φορά για τη Γροιλανδία.

Το αποτέλεσμα ήταν η αποδυνάμωση του δολαρίου, η οποία ώθησε προσωρινά το ευρώ στο υψηλότερο επίπεδό του από το 2021. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για τους εξαγωγείς, ακριβώς τη στιγμή που η οικονομία φαίνεται να σταθεροποιείται. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να οδηγήσει τον πληθωρισμό ακόμη πιο κάτω από τον στόχο του 2%, αν και ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Χωρίς νέες προβλέψεις που θα βοηθήσουν στην πλοήγηση σε αυτά τα δύσκολα νερά, η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ θα διατηρήσει πιθανώς τις επιλογές της ανοιχτές όταν θα μιλήσει στους δημοσιογράφους στις 2:45 μ.μ. στη Φρανκφούρτη, 30 λεπτά μετά τη δημοσίευση της απόφασης.

«Η ΕΚΤ πιθανότατα δεν θα λάβει ισχυρή θέση σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία ή την αύξηση του κόστους της ενέργειας, καθώς η πρόκληση για τις προβλέψεις παραμένει περιορισμένη», δήλωσε η οικονομολόγος της Bank of America, Evelyn Herrmann. «Πιθανότατα θα δώσουν σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στην ανανεωμένη αύξηση της αβεβαιότητας από την αρχή του χρόνου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι γνωρίζουν πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Ο Αυστριακός Μάρτιν Κότσερ τόνισε σε συνέντευξή του την ανάγκη για «πλήρη ευελιξία», λέγοντας ότι η πολιτική πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά «γρήγορα και αποφασιστικά» στους κινδύνους.

Ενώ οι επενδυτές δεν αναμένουν καμία μεταβολή στα επιτόκια, θεωρούν ότι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για μια νέα μείωση φέτος, ενώ εκτιμούν ότι οι πιθανότητες για αύξηση είναι μικρότερες.

Η τελευταία άνοδος της κοινής νομισματικής μονάδας έχει αναδειχθεί σε βασικό κίνδυνο για τις προοπτικές της ΕΚΤ, η οποία προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει κάτω από το 2% φέτος και του χρόνου. Το ισχυρό ευρώ δημιουργεί αντιξοότητες για τους εξαγωγείς, ενδεχομένως περιορίζοντας την ανάπτυξη και μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος των εισαγωγών.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Francois Villeroy de Galhau, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι «παρακολουθούν στενά» την κατάσταση και ότι αυτή είναι «ένας από τους παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τη νομισματική μας πολιτική και τις αποφάσεις μας σχετικά με τα επιτόκια τους επόμενους μήνες». Ο Kocher δήλωσε επίσης ότι θα είναι σημαντικό να δούμε αν η άνοδος θα συνεχιστεί.

Χαλαρώνοντας κάπως την πίεση, το δολάριο ανέστρεψε κάποιες προηγούμενες απώλειες, αφότου ο Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Γουόρς για να διαδεχθεί τον Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Οι αγορές τον θεωρούν πιο πρόθυμο από άλλους υποψηφίους να αντιμετωπίσουν τον πληθωρισμό. Τα κέρδη του ευρώ ήταν επίσης λιγότερο έντονα σε σύγκριση με ένα ευρύτερο καλάθι νομισμάτων που χρησιμοποιούν οι εμπορικοί εταίροι του μπλοκ.