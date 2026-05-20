ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση αφίξεων στα τουριστικά καταλύματα κατά 2,2% τον Μάρτιο

Λίγο πρίν την «έναρξη» του καλοκαιριού, το ενδιαφέρον προσανατολίζεται πλέον προς τον τουρισμό και στις φετινές επιδόσεις του, με την ΕΛΣΤΑΤ να ανακοινώνει τα πρώτα στοιχεία για τον μήνα Μάρτιο.

Τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ δεν φαίνεται να είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο ο Μάρτιος θεωρείται «οff season» μήνας για την ελληνική τουριστική περίοδο.

Ειδικότερα:

Σε 1.181.574 εκατ. ανήλθαν οι αφίξεις και σε 2.682.258 εκατ. οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) τον Μάρτιο εφέτος, σημειώνοντας μείωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, κατά 2,2% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε μείωση 1,9% στις αφίξεις και 1,4% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών (τουριστών). Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε μείωση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,4% και 2%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 57,7% και 54,7% αντίστοιχα, στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,3 ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Μάρτιο η πολέμικη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή βρίσκοταν στο «απόγειο» της, με τις συνέπειες αυτής να είναι ήδη ορατές και να αναμένονται και περαιτέρω.