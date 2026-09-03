Ελεύθεροι επαγγελματίες: Με «κούρεμα» τεκμηρίων και «φορο-μπόνους» το νέο μοντέλο φορολόγησης – Ποιοί θα επωφελούνται

Εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, συνέπεια και απουσία παραβάσεων είναι ορισμένα από τα στοιχεία που θα ελέγχει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους ελεύθερους επαγγελματίες προκειμένου κατά περίπτωση να μειώνει τον φόρο, σύμφωνα με τις προτάσεις που είναι στο τραπέζι ενόψει των εξαγγελιών του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Στην πράξη, όσο περισσότερα πραγματικά δεδομένα έχει στη διάθεσή της η ΑΑΔΕ για τα έσοδα, τα έξοδα και τις συναλλαγές ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων τόσο μικρότερη θα είναι η ανάγκη προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος με τεκμαρτό τρόπο ενώ μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης θα είναι σε θέση να σαρώνει την οικονομική δραστηριότητα του φορολογούμενου.

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Με γνώμονα ένα μοντέλο συνεπούς φορολογούμενου η Διαρκής Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς, ενόψει των αλλαγών στο καθεστώς φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών, απέστειλε στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προτάσεις για «φορομπόνους», με παράλληλη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και «πάγωμα» του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας στα ακίνητα.

Το προτεινόμενο μοντέλο, συνδέει τις φορολογικές ελαφρύνσεις με την πραγματική οικονομική δραστηριότητα θέτοντας στο επίκεντρο:

μειωμένη προκαταβολή φόρου

πλήρης ή σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα

με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα κίνητρα για επανεπένδυση κερδών

πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις

ενίσχυση της απασχόλησης

ευνοϊκότερη μεταχείριση των συνεπών επιχειρήσεων

αύξηση της φορολογικής ελάφρυνσης για τους νέους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις κατά τα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους, από 10.000 σε 20.000 ευρώ

και τις ατομικές επιχειρήσεις κατά τα πρώτα βήματα της δραστηριότητάς τους, από 10.000 σε 20.000 ευρώ αναμόρφωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών

των ελευθέρων επαγγελματιών ταχύτερες επιστροφές φόρων

επανεξέταση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης

παράταση της δυνατότητας συμψηφισμού των φορολογικών ζημιών με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη

με μελλοντικά φορολογητέα κέρδη αύξηση της έκπτωσης φόρου για έγκαιρη υποβολή δήλωσης και εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου

και εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου αλλαγή της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων από ακίνητα

αύξηση της ημερήσιας αξίας των διατακτικών σίτισης από 6 σε 8 ευρώ

περαιτέρω παράταση της αναστολής ΦΠΑ στις οικοδομές και του φόρου υπεραξίας ακινήτων

Έτσι, θα μπορούσαν να ωφεληθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που:

είναι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς,

πραγματοποιούν επενδύσεις,

αυξάνουν το προσωπικό τους και

επανεπενδύουν τα κέρδη τους.

Ωφελημένοι μπορούν επίσης να είναι: