Επιχειρήσεις: Ασφυκτικό περιβάλλον με έκρηξη πτωχεύσεων – Στη ΔΕΘ οι απαντήσεις της κυβέρνησης

Με τις πτωχεύσεις επιχειρήσεων να αυξάνονται κατά 43,7% μέσα σε έναν χρόνο και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να εξαπλώνονται σε όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της μικρομεσαίας αγοράς, η κυβέρνηση φτάνει στη ΔΕΘ έχοντας πλέον έναν επιπλέον λόγο να στρέψει μέρος των ελαφρύνσεων προς επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Τα τελευταία στοιχεία για τις πτωχεύσεις αποτυπώνουν μια επιχειρηματική αγορά μέσα στην οποία η επιβίωση γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν 35.495 νέες επιχειρήσεις, μόλις 1% περισσότερες από τις 35.150 της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Την ίδια στιγμή, όμως, οι πτωχεύσεις έφτασαν τις 171 από 119 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 43,7%.

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Ο απόλυτος αριθμός παραμένει μικρός σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων και δεν πρέπει να συγχέεται με τα συνολικά «λουκέτα» στην αγορά. Η τάση, ωστόσο, δεν εμφανίζεται για πρώτη φορά. Και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πτωχεύσεις είχαν αυξηθεί κατά 40,9% σε ετήσια βάση, στις 179 από 127.

Η πίεση επομένως δεν περιορίζεται σε ένα μόνο τρίμηνο.

Τρεις στις δέκα έχουν ήδη καθυστερημένες οφειλές

Ακόμη πιο καθαρή εικόνα για την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης δίνουν τα στοιχεία του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το πρώτο εξάμηνο.

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Το 30,9% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων εμφανίζει τουλάχιστον μία ληξιπρόθεσμη οφειλή, από 24% έναν χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή μέσα σε δώδεκα μήνες το πρόβλημα επεκτάθηκε από περίπου μία στις τέσσερις σε περισσότερες από τρεις στις δέκα επιχειρήσεις.

Οι καθυστερήσεις δεν συγκεντρώνονται μόνο στην Εφορία.

Το 14,2% δηλώνει ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις, το 13,5% χρέη προς προμηθευτές και το 12,6% ασφαλιστικές οφειλές στον πρώην ΟΑΕΕ. Στην ηλεκτρική ενέργεια το αντίστοιχο ποσοστό έχει φτάσει στο 10,6%, στις τράπεζες στο 10% και στα ενοίκια στο 9,4%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αύξηση των χρεών προς προμηθευτές, καθώς η αδυναμία μιας επιχείρησης να πληρώσει μια άλλη μπορεί να μεταφέρει την πίεση κατά μήκος ολόκληρης της αγοράς.

Και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις νέες επιχειρήσεις δείχνουν ότι δεν κινούνται όλοι οι κλάδοι με τον ίδιο ρυθμό.

Οι νέες εγγραφές στις μεταφορές και την αποθήκευση αυξήθηκαν κατά 17% και στις κατασκευές κατά 13,8%. Αντίθετα, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο μειώθηκαν κατά 20,4%, ενώ στη μεταποίηση καταγράφηκε επίσης υποχώρηση.

Γιατί η ΔΕΘ θα εστιάσει στις επιχειρήσεις

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποκτούν ιδιαίτερο βάρος οι παρεμβάσεις που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ενόψει της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η προκαταβολή φόρου, μια από τις σταθερές πηγές πίεσης στη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Ο σχεδιασμός που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει από το 2027 μείωση της προκαταβολής από 80% σε 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει περαιτέρω αποκλιμάκωσή της σε βάθος χρόνου.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ένα χαρακτηριστικό που την κάνει ελκυστική και δημοσιονομικά, καθώς δεν αποτελεί μόνιμη μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, αλλά αφήνει περισσότερα χρήματα στο ταμείο της επιχείρησης μέχρι την επόμενη εκκαθάριση.

Η κυβέρνηση εξετάζει παράλληλα και άλλες κινήσεις για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, ενώ παραμένουν στο τραπέζι πιο επιθετικά αιτήματα της αγοράς, όπως νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 120 δόσεις, περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών και ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις.