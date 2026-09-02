Δημόσιο χρέος: Η Ελλάδα μπορεί να «σβήσει» τα δάνεια του πρώτου μνημονίου έως το 2029 – Τι αναφέρει το Reuters

Η Ελλάδα είναι πιθανό να αποπληρώσει έως το 2029 τα δάνεια αρχικού ύψους 53 δισ. ευρώ από το πρώτο μνημόνιο, δύο χρόνια νωρίτερα από τον υφιστάμενο σχεδιασμό για την απομείωση του δημόσιου χρέους, σύμφωνα με το Reuters.

Το διεθνές πρακτορείο μεταδίδει ότι η Αθήνα εξετάζει την πλήρη εξόφληση των συγκεκριμένων δανείων από το πρώτο μνημόνιο έως το 2029 ή το 2030, αντί για το 2031 που προβλέπει ο σημερινός σχεδιασμός, κατακτώντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο με συμβολική σημασία στην μάχη κατά του δημόσιου χρέους.

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Η εξέλιξη αφορά τα διμερή δάνεια του Greek Loan Facility (GLF), τα οποία χορηγήθηκαν από χώρες της Ευρωζώνης το 2010. Πρόκειται για το πρώτο από τα τρία πακέτα διάσωσης που έλαβε η Ελλάδα, συνολικού ύψους περίπου 289 δισ. ευρώ.

Στα 19,5 δισ. ευρώ το υπόλοιπο

Η Ελλάδα είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι θα αποπληρώσει τα δάνεια του GLF έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από την αρχική λήξη τους το 2041, μέσω ετήσιων δόσεων περίπου 5 δισ. ευρώ.

Ωστόσο, μέσα στο 2026 προχώρησε σε μεγαλύτερη του αναμενομένου πρόωρη πληρωμή, ύψους 6,9 δισ. ευρώ. Μετά τη συγκεκριμένη συναλλαγή, το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε στα 19,5 δισ. ευρώ.

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Οι κυβερνητικές πηγές του Reuters δήλωσαν ότι το χρονοδιάγραμμα 2029-2030 είναι εφικτό, σημειώνοντας ότι οι πρόωρες αποπληρωμές μπορεί να επιταχυνθούν τα επόμενα χρόνια, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Ταμειακά διαθέσιμα και πλεονάσματα

Σύμφωνα με το Reuters, τα ισχυρότερα δημοσιονομικά μεγέθη, τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 32 δισ. ευρώ, η ανάπτυξη και η ενίσχυση των εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής δίνουν στην κυβέρνηση μεγαλύτερο περιθώριο για πρόωρες πληρωμές.

Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό περίπου 2%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να διαμορφωθεί φέτος κοντά στο 4% του ΑΕΠ, σχεδόν στο διπλάσιο της αρχικής πρόβλεψης.

Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 145,9% του ΑΕΠ το 2025. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω υποχώρηση στο 136,8% του ΑΕΠ, κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιταλίας.

Τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ η πληρωμή του 2027

Η Ελλάδα αναμένεται να αποπληρώσει πρόωρα τουλάχιστον 5,1 δισ. ευρώ το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η κυβέρνηση προσδοκά επίσης νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας μετά τις βουλευτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Οι S&P, Fitch και DBRS Morningstar αξιολογούν σήμερα το ελληνικό χρέος στη βαθμίδα «BBB», ενώ η Moody’s στη βαθμίδα «Baa3».

Παράλληλα, η Ελλάδα δανείζεται ήδη με χαμηλότερο κόστος από την Ιταλία και τη Γαλλία και σχεδιάζει να αντλήσει από τις αγορές 7 έως 8 δισ. ευρώ το 2027, μέσω νέων εκδόσεων, μεταξύ των οποίων και νέο 10ετές ομόλογο, καθώς και επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.