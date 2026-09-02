Γονικές παροχές και δωρεές κάνουν «άλμα» λόγω υψηλού αφορολόγητου, στο «ρελαντί» οι αγοραπωλησίες

Με δύο ταχύτητες κινείται η αγορά ακινήτων, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δωρεές και γονικές παροχές αυξάνονται αλματωδώς λόγω του υψηλού αφορολογήτου ορίου -που είναι στα 800.000 ευρώ- ενώ οι αγοραπωλησίες ακινήτων υποχωρούν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα εξαιτίας των υψηλών τιμών.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τον περασμένο Μάιο, οι φόροι και τα τέλη από δωρεές ακινήτων, γονικές και λοιπές παροχές έκαναν άλμα 63,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 ενώ στο πρώτο πεντάμηνο του έτους η αύξηση φθάνει το 23,1%.

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Αντίθετα κινούνται οι αγοραπωλησίες ακινήτων, καθώς ο Μάιος ήταν ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας που οι εισπράξεις από τον φόρο μεταβίβασης κτιρίων και οικοπέδων εμφανίζονται μειωμένες κατά 4% σε ετήσια βάση, αν και στο πεντάμηνο σημειώνεται αύξηση.

Από τις μεταβιβάσεις οικοδομών και οικοπέδων βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 53,12 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 4% σε ετήσια βάση.

βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 53,12 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 4% σε ετήσια βάση. Στις αγοραπωλησίες κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 44,64 εκατ. ευρώ, έναντι 45,89 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 2,7%.

ο φόρος μεταβίβασης που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 44,64 εκατ. ευρώ, έναντι 45,89 εκατ. ευρώ πέρυσι, σημειώνοντας πτώση 2,7%. Ειδικά στα οικόπεδα και τα αγροκτήματα οι φόροι μεταβίβασης διαμορφώθηκαν σε 8,48 εκατ. ευρώ, από 9,43 εκατ. ευρώ τον Μάιο του 2025, χαμηλότερα κατά 10,1%.

Η τάση αυτή σχετίζεται με την άνοδο των τιμών των ακινήτων, με ενδεικτικά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρουν αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων, η οποία την τελευταία τριετία (2023-2025) αγγίζει το 34,3% σε πανελλαδικό επίπεδο, με αποτέλεσμα οι τιμές να έχουν ξεπεράσει το ιστορικό υψηλό του 2008.

Η εικόνα στο πεντάμηνο

Σε επίπεδο πενταμήνου καταγράφεται αύξηση των βεβαιωμένων φόρων. Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 οι βεβαιωμένοι φόροι από μεταβιβάσεις κτιρίων και οικοπέδων έφθασαν τα 246,81 εκατ. ευρώ με αύξηση 4,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

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Έτσι, παρά την κάμψη που καταγράφηκε στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, στο πεντάμηνο εισπράχθηκαν περίπου 10,9 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα από φόρους μεταβίβασης.

Στις δωρεές και γονικές παροχές, οι φόροι και τα τέλη στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 ανήλθαν σε 18,71 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 23,1%.