Η Αρχή Προστασίας Καταναλωτή απαντά στις καταγγελίες περί τεχνητής μείωσης τιμών

Σε διευκρινήσεις σχετικά με τις μειώσεις τιμών στα ράφια από 31 Αυγούστου προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), τονίζοντας ότι έχει αξιολογήσει με στοιχεία και με αποσπασματικές συγκρίσεις τις τιμές των προϊόντων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή επισημαίνει, ανάμεσα σε άλλα, ότι δεν έχει λάβει καμία δήλωση ανατίμησης των προϊόντων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών που περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς.

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Σύμφωνα με την ΑΑΕΑ&ΠΚ, δεν ευσταθεί το σενάριο περί τεχνητής μείωσης των τιμών τους προηγούμενους μήνες, προκειμένου να βγάλουν μεγάλα κέρδη οι επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα προϊόντα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση από την ΑΑΕΑ&ΠΚ, oι συγκρίσεις που παρουσιάστηκαν δεν περιλαμβάνουν ολόκληρες κατηγορίες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, οι οποίες έχουν σημαντική συμμετοχή και ουσιαστικές μειώσεις.

Παράλληλα, τονίζει ότι πρόκειται για κατηγορίες που δεν συμμετέχουν συνήθως σε σύντομες προσφορές, και γι’ αυτό προφανώς εξαιρέθηκαν από τη σύγκριση των ανωτέρω αναφορών, όπου δεν περιλαμβάνονται τα εξής προϊόντα.

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Τα νωπά κρέατα, με 100 κωδικούς, μέση μείωση 7,5% και μειώσεις που φτάνουν έως 28%

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με 360 κωδικούς, μέση μείωση 8% και μέγιστη μείωση 33%

Τα σχολικά είδη, με 405 προϊόντα, μέση μείωση 12% και μέγιστη μείωση 36%

Ανάμεσα σε άλλα, βάση τις μηνιαίες πωλήσεις των προϊόντων που συμμετέχουν, η ΑΑΕΑ&ΠΚ εκτιμά ότι η εξοικονόμηση για το συγκεκριμένο καλάθι μπορεί να φτάσει τα 39 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο, ανά νοικοκυριό.

Μεταξύ άλλων, η ΑΑΕΑ&ΠΚ αναφέρει στην ανακοίνωση: «η Εθνική Πρωτοβουλία μείωσης των τιμών τέθηκε σε εφαρμογή στις 31 Αυγούστου και περιλαμβάνει 1.740 κωδικούς προϊόντων. Η εικόνα που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ότι, δηλαδή, οι τιμές ορισμένων κωδικών αυξήθηκαν πριν από την έναρξη της Πρωτοβουλίας για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως μειωμένες, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ, ως αποδέκτης των δηλώσεων ανατιμήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις, δεν έχει λάβει για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρεία επώνυμων προϊόντων που συμμετέχει στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Η μόνη δήλωση ανατίμησης που έχει υποβληθεί κατά το διάστημα αυτό, αφορά μία εταιρεία που δεν συμμετέχει στην Πρωτοβουλία.

Πέρα, όμως, από αυτό, σε ορισμένες δημόσιες αναφορές επιλέγεται ένας πολύ μικρός αριθμός προϊόντων και δημιουργείται ένα τεχνητό “καλάθι”. Για κάθε προϊόν δεν συγκρίνεται η ίδια αλυσίδα, η ίδια βάση τιμής και η ίδια χρονική περίοδος. Αντίθετα, αναζητείται εκ των υστέρων η χαμηλότερη τιμή που εμφανίστηκε σε οποιαδήποτε αλυσίδα και σε οποιαδήποτε ημέρα, ακόμη και αν επρόκειτο για σύντομη προσφορά λίγων ημερών.

Η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών δεν είναι μία ακόμη προσφορά λίγων ημερών. Αφορά σταθερή και δεσμευμένη μείωση της βασικής τιμής ραφιού για διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών ανά κωδικό και, σε αρκετές περιπτώσεις, έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026. Οι σύντομες προσφορές τιμών δεν σταματούν, θα εφαρμόζονται επιπλέον πάνω στην ήδη μειωμένη βασική τιμή, ώστε ο καταναλωτής να βλέπει, για μικρότερα χρονικά διαστήματα, ακόμη χαμηλότερες τελικές τιμές…».