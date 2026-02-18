Ελλάδα – Ινδία: Πώς θα «ξεκλειδώσουμε» την μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο

Σε στοχευμένες στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση των σχέσεων με την Ινδία, την προσέλκυση επενδύσεων και τη διεύρυνση της παρουσίας των ελληνικών εξαγωγών στη μεγάλη ινδική αγορά έχει προχωρήσει η Ελλάδα την τελευταία τετραετία, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των διμερών επαφών και ανταλλαγών, ενόψει της επίσκεψης του πρωθυπουργού στο Νέο Δελχί για τη συμμετοχή του στο India AI Impact Summit 2026.

Πιο συγκεκριμένα, η καλλιέργεια στενών σχέσεων με την πολυπληθέστερη δημοκρατία, τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μεγάλες οικονομίες παγκοσμίως συνιστά μία στρατηγική επιλογή για την Ελλάδα με οικονομική αλλά και γεωπολιτική διάσταση, όπως τόνισαν κυβερνητικές πηγές, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης προσπάθειας για την αναβάθμιση του διπλωματικού αποτυπώματος της πατρίδας μας στις σχέσεις της με την Ινδία, αξιοποιώντας τόσο τη φυσική θέση της ως εμπορικής πύλης στην Ευρώπη όσο και την αξιοπιστία που έχει κατακτήσει στις σχέσεις με πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Στους χειροπιαστούς καρπούς του ανοίγματος προς την Ινδία συγκαταλέγεται η πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών, η οποία εγκαινιάστηκε φέτος τον Ιανουάριο, με τον ινδικό αερομεταφορέα IndiGo να εκτελεί πλέον πτήσεις αφενός μεταξύ του Νέου Δελχί και της Αθήνας και αφετέρου ανάμεσα στο Μουμπάι, χρηματοπιστωτικό κέντρο της Ινδίας, και στην ελληνική πρωτεύουσα. Από τον Μάρτιο προγραμματίζεται να αρχίσουν και δρομολόγια της Aegean προς την Ινδία, αρχικά προς το Νέο Δελχί και σε δεύτερο χρόνο προς το Μουμπάι.

Η χώρα μας έχει επίσης δρομολογήσει το άνοιγμα δύο νέων προξενείων, σε Μουμπάι και Μπανγκαλόρ, τα οποία θα πλαισιώσουν την πρεσβεία στο Νέο Δελχί και το γενικό προξενείο στην Καλκούτα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διπλωματική παρουσία της Ελλάδας θα συμπίπτει με τους προορισμούς των αεροπορικών συνδέσεων και θα διευκολυνθούν περαιτέρω οι μετακινήσεις, οι επιχειρηματικές συνεργασίες και οι επενδύσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Πέραν αυτού, οι απευθείας πτήσεις αναμένεται να αποφέρουν σταδιακά σημαντικό όφελος για τον τουρισμό, με δεδομένο ότι η ινδική μεσαία τάξη που ενδιαφέρεται για ταξίδια προς την Ευρώπη μεγαλώνει συνεχώς και αναμένεται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. μέλη το 2030.

Οι στενότεροι ελληνο – ινδικοί δεσμοί επεκτείνονται ακόμη στα πεδία των έργων υποδομής και των επενδυτικών ροών. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η σύμπραξη της ινδικής GMR Airports με την ελληνική ΤΕΡΝΑ για την κατασκευή του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι της Κρήτης, ενώ πολλές εκατέρωθεν επενδύσεις έχουν γίνει στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και στον χώρο της πληροφορικής, καθώς μεγάλοι ινδικοί όμιλοι έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα, όπως η Infosys, που εστιάζει σε υπηρεσίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης, και η i-exceed, η οποία ίδρυσε θυγατρική στην Αθήνα για ανάπτυξη εφαρμογών.

Σε ό,τι αφορά το θαλάσσιο εμπόριο, πέραν του ότι τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν φυσικούς κόμβους για μεταφορές στο τρίγωνο Ευρώπη – Ασία – Αφρική, η εμπορική ναυτιλία της Ινδίας αποτελεί πελάτη και συνεργάτη για τις ελληνικές ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η σχέση αυτή μπορεί να αναβαθμιστεί σε βάθος χρόνου, με την υλοποίηση του σχεδιαζόμενου εμπορικού διαδρόμου Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), εγχείρημα που θα είχε ως φυσική απόληξη την Ελλάδα και το οποίο η Αθήνα στηρίζει εξ αρχής.

Τέλος, ιδιαίτερα καλές θεωρούνται οι προοπτικές για αυξημένες εξαγωγές ελληνικών διατροφικών προϊόντων στη μεγάλη ινδική αγορά, με δεδομένη τη σημαντική μείωση δασμών που προβλέπει η εμπορική συμφωνία η οποία υπογράφηκε από την ΕΕ και την Ινδία τον Ιανουάριο. Μολονότι η κύρωση και ενεργοποίηση της συμφωνίας αναμένεται να απαιτήσει κάποιο χρόνο, τα οφέλη εν τέλει θα είναι σημαντικά, ειδικά αν συνυπολογιστούν οι προστασίες για γεωγραφικές ενδείξεις.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ινδικοί δασμοί στο ελαιόλαδο θα μηδενιστούν, έναντι 45% που ισχύει σήμερα. Ο φόρος εισαγωγής στα κρασιά θα μειωθεί σταδιακά στο 20% για οίνους υψηλής ποιότητας, έναντι 150% που εφαρμόζεται σήμερα. Οι δε δασμολογικές χρεώσεις στους χυμούς φρούτων και στο κρέας αιγοπροβάτων θα πέσουν στο 0%, ενώ σήμερα ανέρχονται στο 55% και στο 33% αντίστοιχα.

«Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για στενότερη και αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε πολλά μέτωπα», δήλωσε κυβερνητικό στέλεχος με γνώση της στρατηγικής για την Ινδία. Η ίδια πηγή σημείωσε χαρακτηριστικά πως τον Φεβρουάριο του 2024, όταν ελληνική επιχειρηματική αποστολή μετέβη στο Νέο Δελχί, το Μουμπάι και στη Μπανγκαλόρ, έλαβαν χώρα περισσότερες από 1.000 επιχειρηματικές συναντήσεις.

Στο περιθώριο του AI Impact Summit, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί για τρίτη φορά από το 2023 με τον ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι, δυόμιση χρόνια αφότου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν την αναβάθμιση της διμερούς σχέσης σε στρατηγικό εταιρικό επίπεδο. Ο πρωθυπουργός θα έχει επίσης σειρά επαφών με κορυφαία στελέχη τεχνολογικών κολοσσών, όπως ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind Ντέμης Χασάμπης και ο αντιπρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ.