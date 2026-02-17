Ελλάδα-Ινδία: Επαφές υψηλού επιπέδου στο ΑΙ φόρουμ του Νέου Δελχί, όπου συμμετέχει ο πρωθυπουργός

Αφορμή για ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων με την Ινδία δίνει η επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Νέο Δελχί για το φόρουμ AI Impact Summit, που είναι αφιερωμένο στην επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, την παραγωγικότητα και τον μετασχηματισμό των αγορών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλεσμένος του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, είναι από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που επισκέπτονται τη χώρα, μετά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, η οποία θα οδηγήσει σε χαμηλότερους έως και μηδενικούς δασμούς ευνοώντας ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα όπως ελιές, λάδι, φέτα, κρασιά, μπίρα, σοκολάτες, ακτινίδια, κρέας, πετρελαιοειδή, μηχανήματα ενώ στην πλευρά των κερδισμένων αναμένεται να είναι και η ελληνική φαρμακοβιομηχανία και η ναυτιλία.

Ας σημειωθεί ότι η ινδική αγορά αποτελεί δέλεαρ για Έλληνες εξαγωγείς ως μια αγορά που αριθμεί περίπου 1,5 δισεκατομμύρια καταναλωτές. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της σε τομείς όπως η ναυτιλία και οι υποδομές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Ινδού ομολόγου του Ναρέντρα Μόντι, θα συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο AI Impact Summit με επίκεντρο την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην οικονομία, τομέα στον οποίο οι δύο πλευρές επιδιώκουν συνεργασία για στρατηγικές επενδύσεις, υπεύθυνη καινοτομία και κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Η συνεργασία αποτυπώνεται σε διάφορα επίπεδα. Ινδικές εταιρείες επεκτείνονται στην Ελλάδα, όπως η Infosys που προσφέρει λύσεις AI στην Ελλάδα και η i-exceed που έχει ιδρύσει θυγατρική στην Αθήνα. Επίσης κατά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας 8 Φεβρουαρίου, έγιναν επαφές με κρατικές και κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της αμυντικής καινοτομίας και της ανάπτυξης τεχνολογιών αιχμής. Υπεγράφη κοινή δήλωση προθέσεων για ενίσχυση της βιομηχανικής αμυντικής συνεργασίας, θέτοντας τα θεμέλια για έναν 5ετή οδικό χάρτη κοινής ανάπτυξης και παραγωγής αμυντικών συστημάτων. Προωθούνται επίσης συνεργασίες στους τομείς των big data, των ημιαγωγών, του fintech κ.α..

Εντωμεταξύ, γίνονται ενέργειες για προσέλκυση Ινδών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια καθώς και εργαζομένων για κρίσιμους τομείς της οικονομίας όπως γεωργία, τουρισμός, κατασκευές, μεταποίηση.

Από την πλευρά της η Ινδία επιδιώκει ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως και για τον Ινδό ηγέτη, το φόρουμ προσφέρει την ευκαιρία για να αναδειχθεί ο τεχνολογικά καταρτισμένος πληθυσμός της χώρας και το ταλέντο του, στοιχεία που αποτελούν επιταχυντές στην νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Εξάλλου, η Ινδία έχει προσελκύσει πάνω από 50 δισ. δολάρια σε νέες επενδύσεις από την Amazon.com και την Microsoft, οι οποίες υπογραμμίζουν την σημαντική θέση της χώρας ως βασικής αγοράς ανάπτυξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις υπηρεσίες cloud και το ηλεκτρονικό λιανικό εμπόριο.

Ας σημειωθεί ότι εταιρείες όπως η OpenAI και η Google προσφέρουν τους βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης που διαθέτουν δωρεάν στους χρήστες στην Ινδία ενώ η ελκυστικότητα της χώρας ενισχύεται και από το γεγονός ότι η Κίνα, μια από τις πιο υποσχόμενες αγορές στον κόσμο για την αγορά διαδικτύου, είναι ουσιαστικά αποκλεισμένη για τις αμερικανικές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η Ινδία στην κούρσα για τη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Μόντι διοργανώνει το φόρουμ σε μια συγκυρία που έχει εξασφαλίσει σημαντικές εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ και τις ΗΠΑ και σκοπεύει να φιλοξενήσει αρκετούς ξένους ηγέτες τις επόμενες εβδομάδες με σκοπό να κλείσουν συμφωνίες.

Στη σύνοδο για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ινδία θα παραστούν περισσότεροι από δώδεκα αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη Γαλλία και τη Βραζιλία αλλά και κορυφαίων επιχειρηματικών ηγετών – από τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI μέχρι τον Σούνταρ Πιτσάι της Alphabet και τον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic PBC.

Για τον Μόντι, το φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία να αποκτήσει ισχυρότερο έρεισμα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και να στρέψει την παγκόσμια προσοχή στη χώρα του, καθώς επιδιώκει να ξεπεράσει μια ταραγμένη χρονιά. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την τρίτη θητεία του ως πρωθυπουργός, ο Μόντι επιδιώκει μια επανεκκίνηση και μια επιβεβαίωση της θέσης της Ινδίας ως ανερχόμενης οικονομικής δύναμης.

Επιπλέον, το φόρουμ γίνεται σε μια συγκυρία που οι σχέσεις της Ινδίας με τις ΗΠΑ φαίνεται να έχουν επανέλθει σε καλό δρόμο. Ο Τραμπ μείωσε τους δασμούς στα ινδικά προϊόντα στο 18% νωρίτερα αυτόν τον μήνα ενώ ο Μόντι καταβάλλει προσπάθειες για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών και με άλλες χώρες. Τον Ιανουάριο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπέγραψε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ινδία μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες συνομιλιών.

Με βάση κυβερνητικές εκτιμήσεις η ανάπτυξη στη χώρα προβλέπεται να φτάσει έως και 7,2% για το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Απριλίου, αν και πολλοί αξιωματούχοι είναι αισιόδοξοι ότι η οικονομία μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει αυτόν τον ρυθμό τώρα που έχει εξασφαλιστεί η εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ.